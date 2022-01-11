محافظ سوهاج مؤتمر «الطريق نحو المهنية» نقطة انطلاقة لفعاليات أكبر

جدة - نرمين السيد - شاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، فى المؤتمر الذى نظمته المحافظة تحت عنوان "الطريق نحو المهنية السياحية"، بالاشتراك مع الإدارة العامة للسياحة والغرفة التجارية، بقاعة المؤتمرات بالغرفة التجارية بالمحافظة.





فى مستهل كلمته أكد طارق الفقى محافظ سوهاج، ضرورة أن يكون المؤتمر نقطة انطلاق جديدة نحو فعاليات أكبر وورش عمل تضم الخبرات السياحية من أبناء المحافظة، وترسيخ موقعها على الخريطة السياحية، موجها الشكر للغرفة التجارية على دورها فى دعم الأنشطة التجارية والاقتصادية، وللقوى العاملة على الاهتمام بتدريب شباب وفتيات سوهاج فى دورات الفندقة الشاملة وتخريج كوادر جيدة للعمل فى القطاع السياحى.

وأشار المحافظ، إلى تركيز الدولة المصرية على محافظات الصعيد، خصوصًا محافظة سوهاج لتطوير البنية التحتية، وقطاعات الصناعة، والزراعة، ومختلف القطاعات الأخرى، مؤكدا أهمية البنية الأساسية المتكاملة فى تحقيق السياحة مردود اقتصادى يسهم فى توفير فرص العمل للشباب بالتعاون بين الحكومة وأصحاب الأعمال من القطاع الخاص، بما يحقق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية، إلى الخدمات التى تقدمها القوى العاملة لهذا القطاع بدءً من التدريب الفندقى بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى، وفندق هيلتون الأقصر، وتم تخريج ثلاث دورات تدريبية تضم 60 متدربا ومتدربة من سوهاج.

وأضاف مدير المديرية، إلى تكليفات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بالاهتمام بهذا القطاع الحيوى وعقد حوار مع أصحاب المنشآت السياحية والفندقية لمعرفة احتياجاتها من العمالة المدربة وحل جميع التحديات فيما يتعلق بالتفتيش العمالى، واستيفاء إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل.

ومن جانبه نوه النائب خالد أبوالوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إلى أهمية القطاع السياحى فى تنمية العائد الاقتصادى، وصناعة المستقبل فى المحافظة، وأهمية العمل على جذب السياحة الداخلية والخارجية، والاستثمار فى العنصر البشرى وتأهيله لاقتحام سوق العمل.

وفى كلمته ذكر أسامة المصرى مدير عام السياحة بالمحافظة، أن الهدف من المؤتمر تنمية القطاع السياحى بسوهاج بمشاركة الجهات الداعمة له لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتنشيط السياحة والخدمات الأخرى المرتبطة بها.

وفى ختام الفعالية تم فتح حوار موسع مع أصحاب المنشآت ومع الشباب والفتيات للخروج بتوصيات تدعم قطاع السياحة.

كما توزيع استمارات استبيان على الشباب لمعرفة المهن التى يرغبون فى الالتحاق بها وخبراتهم ومؤهلاتهم، وكذلك توزيع استمارة حصر احتياجات لأصحاب المنشآت لمعرفة فرص العمل المتوفرة لديهم.

حضر من المديرية مديرى إدارات الرعاية وشؤون المناطق والتشغيل والتدريب المهنى، ومديرو مراكز التدريب وخريجين من الدورات الثلاثة للفندقة الشاملة.