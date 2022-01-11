رئيس جامعة كفر الشيخ: مبادرات الشباب التى يرعاها السيسى تحولت إلى حدث عالمى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، أن تنظيم منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مدينة شرم الشيخ رسالة للعالم يعكس رعاية واهتمام القيادة السياسية بالشباب.





جاء ذلك خلال مشاركة رئيس جامعة كفر الشيخ ضمن 7 رؤساء جامعات مصرية فى النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم والمقام فى مدينة شرم الشيخ بحضور ممثلين من 196 دولة تحت شعار "العودة معا".

ووجه رئيس جامعة كفرالشيخ - حسب بيان للجامعة - أسمى آيات الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لإتاحة الفرصة لمشاركة شباب من جميع أنحاء العالم فى هذا المحفل الدولى الثرى للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، فى حضور نخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات الدولية البارزة.

وأضاف أن المنتدى جمع الشباب بالمفكرين وصناع القرار وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم لتبادل الأفكار والخبرات حول القضايا المهمة، مشيدا بحضورالرئيس لمختلف فعاليات منتدى شباب العالم، مشيرا إلى أن المبادرات ومنتديات الشباب التى يرعاها الرئيس تحولت إلى حدث عالمى هام يترقبه شباب مختلف دول العالم المشاركة للتعرف عن قرب على كل جديد من مصر الحديثة.