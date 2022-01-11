جاء ذلك خلال مشاركة رئيس جامعة كفر الشيخ ضمن 7 رؤساء جامعات مصرية فى النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم والمقام فى مدينة شرم الشيخ بحضور ممثلين من 196 دولة تحت شعار "العودة معا".
ووجه رئيس جامعة كفرالشيخ - حسب بيان للجامعة - أسمى آيات الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لإتاحة الفرصة لمشاركة شباب من جميع أنحاء العالم فى هذا المحفل الدولى الثرى للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، فى حضور نخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات الدولية البارزة.
وأضاف أن المنتدى جمع الشباب بالمفكرين وصناع القرار وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم لتبادل الأفكار والخبرات حول القضايا المهمة، مشيدا بحضورالرئيس لمختلف فعاليات منتدى شباب العالم، مشيرا إلى أن المبادرات ومنتديات الشباب التى يرعاها الرئيس تحولت إلى حدث عالمى هام يترقبه شباب مختلف دول العالم المشاركة للتعرف عن قرب على كل جديد من مصر الحديثة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس جامعة كفر الشيخ: مبادرات الشباب التى يرعاها السيسى تحولت إلى حدث عالمى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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