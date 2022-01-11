القوى العاملة: تعيين 33 شابا بالقطاع الخاص فى شمال سيناء

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء بتعيين 33 شابا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 242 شابا مسجلين من راغبى العمل.





تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من محمد سالم عبد المالك مدير المديرية عن إنجازات المديرية عن شهر ديسمبر الماضى، أشار فيه إلى أن المديرية قامت باستخراج 79 شهادة قياس مستوى المهارة، و77 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها فى المحافظة.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، قامت المديرية باستكمال صرف منحة المولد النبوى الشريف لـ 59 عاملا مسجلا بالمديرية بإجمالى 29 ألفا و500 جنيه، وبلغ عدد المسجلين بالمنظومة بالمديرية 617 عاملا.

وفى مجال التفتيش العمالى، قامت المديرية بالتفتيش على 129 منشأة، والقيام بحملة تفتيش شامل، وأسفر عن تحرير محضرين لمنشآت مخالفة، وتلقى شكوى عمالية تم إحالتها للقضاء، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 4 منشآت يعمل بها 2368 عاملا.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 4 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالى