عاجل.. جولة للرئيس السيسى بأروقة منتدى شباب العالم

جدة - نرمين السيد - تضم فعاليات اليوم الثانى من النسخة الرابعة من المنتدى عددًا من الجلسات والأنشطة، لمناقشة عدد من الموضوعات التى تتضمن، الطريق من "جلاكسو" إلى "شرم الشيخ" لمواجهة التغيرات المناخية، وجلسة عن مستقبل الرعاية الصحية فى عالم ما بعد الجائحة، وجلسة عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمى ما بعد الجائحة، هذا بالإضافة إلى جلسات تناقش موضوعات المسئولية الدولية فى تحقيق استدامة الأمن المائى، ومسارات الطاقة، والسلم والأمن العالمى ما بعد الجائحة.

كما يشهد اليوم الثانى افتتاح بدء نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، فضلًا عن افتتاح متحف حياة كريمة، وغيرها من الأنشطة والفاعليات الهامة للمنتدى.