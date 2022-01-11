ضمن مبادرة الأمراض الوراثية.. الصحة: فحص 60 ألف طفل حديث الولادة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 60 ألف طفل، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثى الولادة وتقديم العلاج بالمجان، تحت شعار "100 مليون صحة"، ذلك منذ انطلاقها فى 13 من شهر يوليو الماضى وحتى اليوم، بهدف الوصول إلى جيل صحى وخالِ من مسببات الإعاقة.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة فى مرحلتها الأولى تقوم بالكشف عن 19 مرضًا وراثيًا للأطفال المبتسرين بحضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من المبادرة، إجراء المسح الطبى لجميع الأطفال حديثى الولادة بكافة الحضانات فى المستشفيات الجامعية ومستشفيات القطاع الخاص والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، أشار الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إلى أن الأمراض الـ 19 التى يتم الكشف عنها تشمل (قصور الغدة الدرقية الخلقى، تضخم الغدة الكظرية الخلقى، أنيميا الفول، التليف الكيسى، فرط شحميات الدم الوراثى، الفينيل كيتونوريا، نقص رباعى هيدروبيترين، حموضة الدم العضوية، ارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم، ارتفاع الحمض البروبيونى - الميثيل مالونى بالدم، مرض البول القيقبى، ارتفاع التيروزين فى الدم – النوع الأول، ارتفاع الجالاكتوز فى الدم، ارتفاع هوموسيستين بالبول، ارتفاع الأرجينين بالدم، ارتفاع السيترولين بالدم، نقص الأورنيثين ناقل الكربامويل، أكسدة الأحماض الدهنية، نقص إنزيم البيوتينيداز).

وأضاف الدكتور وائل عبدالرازق، أن الفحص يتم من خلال أخذ عينة دم من كعب الطفل، وتحليلها من خلال المركز المصرى للتحكم والسيطرة على الأمراض "Egyptian CDC"، الذى تم تزويده بمعمل مجهز بأحدث الأجهزة العالمية فى مجال الكشف عن الأمراض الوراثية.

وأشار إلى أنه فى حالة إيجابية العينة يتم إحالة الطفل لإجراء اختبار تأكيدى للمرض، وبدء تلقى العلاج اللازم وفقًا للبروتوكولات المقررة من اللجنة العلمية للمبادرة، مشيرًا إلى إحالة 4430 طفلاً لإجراء الفحوصات التأكيدية منذ إطلاق المبادرة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة دينا عبدالسلام منسق مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، تخصيص 25 مركزا لعلاج الأمراض الوراثية لحديثى الولادة، وجارِ التوسع تباعًا فى تلك المراكز لتشمل جميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن هذه المراكز تقدم خدمات العلاج والمتابعة الدورية بالمجان للأطفال الذين يعانون من أى أمراض وراثية، مما يساهم فى تمتع هؤلاء الأطفال بحياة طبيعية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم والمشورة لأولياء الأمور للحد من احتمالات إنجاب أطفال مصابين بأى من الأمراض الوراثية.