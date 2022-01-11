محافظة الجيزة تزيل 15 حالة بناء مخالف بـ4 مراكز (صور)

جدة - نرمين السيد - وفى ذلك الإطار، قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس بإزالة 3 حالات بناء مخالف بمركز ومدينة أبو النمرس شملت إزالة حوائط حاملة دور أول بعد الأرضى بمنطقة والى بالاضافة إلى إزالة سقف مقام بالمخالفة بعقار بشارع الجوالات ترسا إلى جانب إزالة تعديات على أراضى زراعية أمام منطقة المساكن وجميعهم بقرية ترسا.

كما قامت محافظة الجيزة، بإزالة مخالفات بناء بمنطقة الكوم الأحمر بمركز ومدينة أوسيم إلى جانب إزالة حالتين تعدى بالبناء على أراضى أملاك الدولة بقرية مسجد موسى على مساحة 500م بمركز ومدينة أطفيح.

كما قامت محافظة الجيزة، بإزالة 9 حالات بناء مخالف وتعديات على مساحه 810 م بقرية المنصورية بمركز ومدينة منشأة القناطر.