التضامن: تدريب 800 مشارك ضمن مشروع «مودة» (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، انتهاء المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" من تنفيذ فعاليات تدريب الشباب والفتيات من فئة المخطوبين المترددين على مراكز الشباب بمحافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – أسيوط – الشرقية).





وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، فى بيان صحفى، أن تنفيذ تلك الفعاليات يأتى فى إطار التعاون المثمر المشترك بين وزارتى التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان فى مختلف المجالات.

وأضافت القباج، أنه عقب انتهاء المرحلة الأولى من التدريبات التى استفاد منها عدد 800 مشارك ومشاركة، يعمل المشروع الآن على إعداد خطة المرحلة القادمة التى تستهدف تعميم تلك التدريبات بمراكز الشباب على مستوى جميع المحافظات، مشيرة إلى أن التدريبات تهدف إلى تدعيم الشباب بالمعلومات والمعارف اللازمة والتى تُسهم فى تأسيس كيانات أسرية سويّة قادرة على التعامُل بشكل إيجابى مع المشكلات وتعتمد على التواصُل الإيجابى بين أفراد الأسرة.

واعتمدت التدريبات على أساليب التعلم الحديثة، حيث تم تنفيذ مجموعة متنوعة ومختلفة من الأنشطة مع المشاركين بهدف توسيع دائرة التعلم، والتى تضمن مشاركة جميع المتدربين فى العملية التدريبية.

وقام بتنفيذ تلك التدريبات نخبة من الكوادر التدريبية فى مختلف التخصصات التى يعمل عليها المشروع ومنها: الجوانب النفسية والاجتماعية فى الحياة الأسرية والتى تشمل جزئيات مهمة تساعد المخطوبين على تأسيس كيان أسرى سوى مثل أشكال التواصل الإيجابى بين الطرفين والأساليب العلمية المختلفة لحل المشكلات الأسرية وطرق إدارة الموارد المالية داخل المنزل وآليات التربية الايجابية للأبناء.

كما تناولت التدريبات أهم الجوانب الصحية المتعلقة بالحياة الزوجية وأهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات ورعاية الزوجة خلال فترات الحمل والولادة، بالإضافة للحوار حول قدسية الزواج فى الأديان المختلفة وحقوق ومسؤوليات الطرفين.

يشار إلى أن المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" يهدف إلى توعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق فى المجتمع والتى ارتفعت فى السنوات الماضية، وذلك من خلال توفير المعارف الأسرية والاجتماعية والاقتصادية للمُقبلين على الزواج بالإضافة إلى التعاليم الشرعية والتشريعات الخاصة بالزواج، والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسرى لمُساعدة حديثى الزواج والأزواج الذين لديهم مشكلات تتعلق بالتوافُق والمواءمة الأسرية.