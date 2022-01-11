ممثلة الأمم المتحدة فى منتدى الشباب: فخورين بما حققته مصر فى تمكين المرأة

" نحو عالم آمن وشامل للمرأة ".. تحت هذا العنوان عقدت جلسة خاصة اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم ، المنعقد بمدينة شرم الشيخ ، والتى تهدف إلى رصد وتحليل تداعيات جائحة كورونا على أوضاع النساء، والجهود المبذولة فى الحد من الآثار السلبية للجايحة على أوضاع النساء، وكيفية خلق بيئة عمل آمنة وداعمة للنساء، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية تحقيق تكافؤ الفرص فى بيئات العمل .

كما ناقشت الجلسة العديد من المحاور من بينها آليات التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة في ظل الجائحة، وكيف ساهم انتشار الوباء فى تزايد العنف الموجهة ضد النساء ، والجهود المبذولة لخلق عالم آمن للنساء .

وقالت كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، إن الإنجازات التى حققتها مصر فى تمكين المرأة كأساس للتنمية هو أمر استثنائى فى كل الدول الإفريقية، مضيفة أن الهيئة تفخر بما تقوم به مصر فى التعامل مع تمكين المرأة فى كل المجالات .

وأضافت كريستين عرب أن هناك تحديات مختلفة بين البلدان، وأنه اذا كانت هناك مساواة و حدثت أزمة فالجميع سيتأثر ، وأن القطاع الغير رسمى تأثر بشكل أكبر بسبب جائحة كورونا، وأن النساء فى مصر تعمل فى ريادة الأعمال وأساسية فى هذا الامر، مشددة على أنه يجب أن يتغير منظور الفتيات والشباب تجاه دور المرأة .

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.