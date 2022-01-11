/671734/محافظ-بني-سويف-يتفقد-فعاليات-حملة-التطعيم-بلقاح-فيروس-كورونا-بالفشن

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف"اليوم"سير العمل في حملة التطعيم بلقاح كورونا بمقر مركز شباب مدينة الفشن "الساحة الشعبية "ضمن مراكزالتطعيم الثابتة التي خصصته مديرية الصحةللتطعيم باللقاح على مستوى المحافظة،تيسيراً على المواطنين ،ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة تطعيم المواطنين للحد من انتشار العدوى بالفيروس

محافظ بني سويف يتفقد فعاليات حملة التطعيم بلقاح فيروس كورونا بالفشن

حيث تابع المحافظ جانبا من أعمال الحملة،للاطئمان على سير منظومة العمل والتقى عددا من المترددين على المنفذ لتلقي اللقاح ،مستفسرا منهم عن مدى التيسيرات المقدمة لهم أثناء تلقى اللقاح ، مشددا على أهمية تنظيم الدخول وتطبيق التباعد الاجتماعي، مع المتابعة المستمرة لانتظام العمل،والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة، تيسيراً علي المواطنين،موجها الشكر للفريق الطبي ومسؤولى الوحدة المحلية والشباب والرياضة لجهودهم في التنظيم

محافظ بني سويف يتفقد فعاليات حملة التطعيم بلقاح فيروس كورونا بالفشن

من جانبه أوضح د. محمد يوسف وكيل وزارة الصحة أنه تم تخصيص عدد من المراكز والمنافذ الثابتة لتلقى اللقاح، ،بجانب المركز الرئيسى بمستشفى بنى سويف التخصصى،علاوة على تخصيص عدد من مراكز الشباب على مستوى المحافظة(العبور بني سويف،بوش الرياضي ناصر،شباب جزيرة ببا، شباب الفشن،شباب مدينة اهناسيا، شباب الواسطى، نادي سمسطا الرياضي) لتلقي المواطنين اللقاح بعد التسجيل بالحملة، لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح ، وذلك بالتوازي مع توجيه أطقم من الفرق المتنقلة للجهات والمصالح الحكومية

رافق المحافظ خلال الزيارة:الأستاذ طه الناظر ،الأستاذة عبير جمال عضوا مجلس النواب،الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة والسكان ،الأستاذ حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الفشن، ،الأستاذ مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة