/671742/وما-زال-البحث-جاريا-استخراج-جثامين-جديدة-من-ضحايا-انقلاب-سيارة-بفرع-رشيد

تستمر قوات الإنقاذ النهري بـالمنوفية، بالبحث عن جثامين جديدة من شهداء لقمة العيش، بعد انقلاب سيارة بهم بفرع رشيد بمديننة القناطر، حيث تم انتشال 3 جثامين جديدة اليوم.

دوت الخليج

وتستمر قوات الانقاذ النهري في البحث عن الجثامين لاستخراجهم من النيل .

تفاصيل الحادث

هذا وسقطت سيارة نصف نقل محملة بـ 23 عاملا من معدية خاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشى دائرة قسم منشأة القناطر، حيث كانت السيارة فى اتجاهها للبر الآخر باتجاه المنوفية ونتج عنه مصرع عدد من الأشخاص وجار البحث عن ناجيين وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى إلى المكان.

هذا وقام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتفقد موقع حادث سقوط سيارة نص نقل محملة بالعمال من معدية خاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشي دائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة وكانت في اتجاها للبر الآخر اتجاه المنوفية .

وقدم اللواء أحمد راشد خالص العزاء لأسر المتوفين مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين حيث وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتقديم كافة أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين والاطمئنان على حالتهم حتي تماثلهم للشفاء.

المحافظ يكلف بتقديم اوجه الرعاية الصحية للمصابين

كما كلف المحافظ مديرية التضامن الإجتماعي بتقديم كافة أوجه الدعم للأسر والوقوف بجانبهم .

رافق المحافظ خلال معاينته موقع الحادث وجهود الانقاذ النهري كلا من مدير الادارة العامة للمرور ومرفق الحماية المدنية ومدير مديرية الصحه ومدير مديرية التضامن الإجتماعي ورئيس مركز ومدينة منشاة القناطر .

استخراخ ١٤ مواطن

وتبذل قوات الانقاذ النهري جهودها لاستخراج المواطنين حيث تم استخراخ ١٤ مواطن ناجي حتي الان بحاله جيدة وجاري استكمال اعمال المسح .