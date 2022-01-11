/671743/شاشة-عملاقة-بالمسرح-الروماني-بالجزيرة-لمشاهدة-مباراة-مصر-ونيجيريا-بأمم-أفريقيا

تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب مصر ونيجيريا، في الساعة السادسة مساء، في لقاء يجمع بين المنتخبين في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات، في نهائيا بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قرر مركز التنمية الشبابية بالجزيرة استعداداته عرض مباراة مصر ونيجيريا اليوم الثلاثاء، على شاشة عملاقة بالمسرح الروماني ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها الكاميرون حاليا حتي 6 فبراير المقبل.

وزارة الشباب والرياضة

واستقرت إدارة المركز بالتنسيق مع لجنة وزارة الشباب والرياضة المشرفة على المركز برئاسة اللواء إسماعيل الفأر وكيل الوزارة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب على عرض مباريات البطولة داخل المركز لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الأعضاء على مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية، ومساندة منتخب مصر بالإضافة إلى عرض المباريات داخل جميع الكافتيريات داخل المركز.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في وضع شاشات عرض، لبث مباريات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وانهت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالمركز بالتعاون مع المدير التنفيذي شريف منصور جميع الاستعدادات لعرض مباريات كأس الامم الافريقية بالكاميرون وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا لضمان سلامة الأعضاء .

وتواصل ادارة العلاقات العامة والاعلام حملاتها الاعلامية التوعوية داخل المركز ضد فيروس كورونا والالتزام بجميع الاجراءات الوقائية.

قائمة منتخب مصر في أمام أفريقيا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، مروان داود

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي.

ملعب مباراة مصر أمام نيجيريا وغينيا بيساو بأمم أفريقيا 2021

يحتضن ستاد رومدى أدجيا في مدينة جاروا أولى مبرتي المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويتسع ستاد رومدي أدجيا لـ ٣٠٠٠٠ الف متفرج، والتي سيشهد على لقائي منتخب مصر في أولى مباراتين له في البطولة بدور المجموعات أمام نيجيريا وغينيا بيساو.