طبيب الأهلي ينتظر عودة بدر بانون.. تفاصيل

ينتظر النادي الأهلي عودة المدافع المغربي بدرب بانون من الكاميرون خلال الساعات المقبلة، من أجل الإطمئنان على صحته عقب الإصابة بفيروس كورونا مع منتخب بلاده.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب النادي الأهلي، أنه ينتظر عودة بدر بانون إلى القاهرة لإجراء الفحوصات الطبية على اللاعب والاطمئنان على حالته الصحية.

وتابع "سيتم تحديد برنامج علاجي لبدر بانون من أجل اللحاق بتدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة".

وتواجد الفريق في ملعب مختار التتش اليوم من أجل مواصلة التجهيزات لبطولة كأس الرابطة المصرية وكأس العالم للأندية".

تفاصيل اجتماع سيد عبدالحفيظ مع موسيماني والجهاز الفني للأهلي

اجتمع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مع الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، المدير الفني، لمدة ١٥ دقيقة قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الذي أقيم ظهر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص عبدالحفيظ على الاجتماع بالجهاز الفني لمتابعة كافة الأمور الإدارية اللازمة خلال الفترة المقبلة وكذلك مناقشة المدير الفني وأعضاء الجهاز في بعض الأمور.

وكان أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، قد أعلن إيجابية المسحة الطبية التي أجراها خمسة من لاعبي الفريق أمس السبت.

نتيجة مسحة خماسي الأهلي

وجاءت نتيجة مسحة الخماسي، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر، إيجابية وذلك بعدما أجروا المسحة أمس خارج النادي.

فيما يخضع الثلاثي طاهر محمد طاهر ورامي ربيعة ومحمد فخري لمسحة طبية جديدة غدا.

واستأنف الأهلي مرانه ظهر اليوم الأحد في إطار الاستعدادات لمواجهة الجونة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

مباريات الأهلي في كأس الرابطة:‏

الجولة الأولى: الأهلي × الجونة يوم الخميس 13 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثانية: الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثالثة: الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الرابعة: سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الخامسة: الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا 2021

المجموعة الأولى: المريخ "السودان" - الهلال "السودان" - ماميلودي صنداونز "جنوب إفريقيا" - الأهلي "مصر".

وللمرة الثانية على التوالي تواجد الفريق المريخ السوداني، في مجموعة النادي الأهلي ، والذي فشل في تحقيق الفوز عليه في النسخة الماضية بالسودان ، وكان العقبة الأكثر تعقيداً لبطل النسخة الأخيرة.