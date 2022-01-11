صلاح عبد الله يكشف لـ دوت الخليج توقعاته للقاء مصر ونيجيريا

/671748/صلاح-عبد-الله-يكشف-لـ-تحيا-مصر-توقعاته-للقاء-مصر-ونيجيريا

تُنقل اليوم على الهواء مباشرة مبارة المنتخب المصري مع المنتخب النيجيري، التي ستُقام على أرض الإستاد الكميروني رومدي أدجيا في مدينة جاروا، الذي تم تأجيلها مع باقي مباريات كأس الأمم الإفريقية من 2021 إلى هذا العام لمنع تفشي فيروس كورونا، في تمام الساعة 6 مساء اليوم 11 يناير، ويحرص الفنان صلاح عبدالله على متابعة مبارايات المنتخب المصري. إذ كشف عن توقعاته للمبارة.

دوت الخليج يكشف حصريًا توقعات صلاح عبد لله لمباراة مصر ونيجيريا

صلاح عبد الله عن لقاء المنتخبين المصري والنيجيري

كشف الفنان صلاح عبد الله لموقع تحيا مصر، أنه سيشاهد مباراة مصر ونيجيريا مساء اليوم من المنزل، وعندما سألناه على توقعاته ،قال:"أتمنى وأتوقع فوز مصر٣ / ١"، هذا في ظل أهتمامه بمباريات كأس الأمم الإفريقية، ومتابعته المستمرة للكورة المصرية والعالمية، ويخرج دائمًا بعد كل لقاء بتغريدات شعرية على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

في نفس الإطار، خرج عديد من الفنانين بتغريدات ونشر بوستات على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة عن توقعاتهم للمباراة، وتشجيعهم لأبطال المنتخب والدعاء لهم بالتوفيق والفوز.

من أبرز المهتمين بالكورة من النجوم المصريين

من أكثر النجوم تشجيعًا لكورة القدم الفنان نبيل الحلفاوي، حيث أنه متابع وناقد جيدين جدًا، ومحمد هنيدي وأحمد السقا، الذين كانا يودا أحتراف لعب كورة القدم قبل دخولهم علام التمثيل، والإعلام عمرو أديب.

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، مروان داود

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي.

يحتضن ستاد رومدى أدجيا في مدينة جاروا أولى مبرتي المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون. ويتسع ستاد رومدي أدجيا لـ ٣٠٠٠٠ الف متفرج، والتي سيشهد على لقائي منتخب مصر في أولى مباراتين له في البطولة بدور المجموعات أمام نيجيريا وغينيا بيساو.