/671750/تعليم-بورسعيد-إنتظام-أعمال-إمتحانات-الفصل-الأول-لصفوف-النقل

أجرى الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لأعمال إمتحانات الفصل الأول من العام الدراسى الحالى لصفوف النقل ‏للوقوف على مدى إنتظامها وتذليل العقبات التى قد تعكر صفوها، ويرصد دوت الخليج التفاصيل .‏

وقد بدأت الجولة من مدرسة الشهيد أحمد عبده الدالى الإعدادية للبنين حيث يؤدى 312 طالبا بالصف الثانى الإعدادى إمتحان مادة الدراسات الإجتماعية ‏موزعين على 18 لجنة داخلية, ثم مدرسة الشهيد مصطفى خضر سليم الإعدادية للبنات حيث تؤدى 300 طالبة الإمتحان فى نفس المادة موزعات على 15 لجنة ‏مشيدا بجهود إدارتى المدرستين فى التنظيم والإشراف وإدارة العملية الإمتحانية.‏

تعليم بورسعيد إنتظام أعمال إمتحانات الفصل الأول لصفوف النقل

وفى نفس السياق زار وكيل الوزارة مدرسة زينب الكفراوى الثانوية التجارة للبنات حيث تؤدى 148 طالبة الإمتحان فى مادتى التربية الدينية كفترة أولى واللغة ‏الأجنبية الأولى كفترة ثانية موزعات على 10 لجان داخلية, مشيدا بدور إدارة المدرسة فى إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ‏بين صفوف الطالبات والقائمين على الإمتحانات.‏

كما قام وكيل المديرية بتفقد مدارس إدارة بورفؤاد التعليمية فى ثانى أيام إمتحانات الفصل الدراسى الأول حيث تفقد أحمد والى وكيل مديرية التربية والتعليم ببورسعيد اليوم مدارس إدارة بورفؤاد التعليمية لمتابعة إنتظام سير إمتحانات الفصل الأول من العام الدراسى ‏‏2021 – 2022 يرافقه أشرف إبراهيم مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء.‏

شملت الجولة مدارس 23 ديسمبر الإبتدائية و نبوية الجابرى الإعدادية للبنات و الشهيد عمرو السقا الإعدادية للبنات و المدرسة البحرية الصناعية و فاروق الباز ‏للتعليم والتدريب المزدوج.‏

وقد إطمأن وكيل المديرية على إنتظام سير أعمال الإمتحانات فى جميع المدارس هدف الزيارة مشيدا بتطبيق الإجراءات والتدابير الإحترازية للحد من إنتشار ‏فيروس كورونا المستجد موجها الشكر للقائمين على الإمتحانات متمنيا للجميع دوام التوفيق.‏

جدير بالذكر أن طلاب الصف الخامس الإبتدائى قد أدوا الإمتحان فى مادة الدراسات الإجتماعية كما أدى طلاب الصف الثانى الإعدادى الإمتحان فى نفس المادة ‏بينما أدى طلاب مدارس التعليم الفنى الإمتحانات فى مادة الفيزياء بالفترة الأولى ومواد التخصص فى الفترة الثانية.‏