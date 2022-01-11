«الموقف المشرف»..مستقبل وطن يؤازر مصر من مدرجات الكاميرون في الأمم الإفريقية

/671752/الموقف-المشرفمستقبل-وطن-يؤازر-مصر-من-مدرجات-الكاميرون-في-الأمم-الإفريقية

يواصل حزب مستقبل وطن صولاته وجولاته في الداخل والخارج، ليكون جموع المصريين على موعد هذه المرة مع حالة تحقيق اصطفاف جديد ومغاير لصالح البلاد، حيث عشرات من المشجعين اللذين أوفدهم الحزب لمؤازرة المنتخب المصري لكرة القدم في الكاميرون.

ويرصد دوت الخليج في تقريره التالي الحالة المبهرة التي غلفت أنباء توصل حزب "مستقبل وطن" لاتفاق مع شركة "برزنتيشن" لتخصيص رحلات خاصة للجمهور المصري لتدعيم منتخب مصر ومساندته خلال منافسات أمم إفريقيا التي يخوض حلالها المنتخب المصري غمار مباراة قوية مع المنتخب النيجيري.

الأمم الإفريقية

لم يتوان حزب مستقبل وطن عن الانخراط في اللحظة الحالية والمناسبة، فكما يسارع الحزب إلى خوض غمار التحديات في إعمار القرى بالصعيد، وتحريك القوافل الإغاثية ضد متضرري تقلبات الطقس، وحتى إيفاد المساعدات لمساعدة ومعاونة الأشقاء في فلسطين، ولكن الآن يحين التجمع الكروي الإفريقي الأكبر بالقارة، لذا فقد جاء حزب مستقبل وطن في الزمان والمكان المناسبين تماما.

تصدر حزب مستقبل وطن الأخبار والأنباء على مدار الساعات القليلة الماضية، حيث رافق شعاره وكوادره الشعبية، الأنباء عن توجه أولى طائرات الجماهير المصرية المتجهة لمدينة جاروا بالكاميرون على متن الرحلة التي تنظمها شركة پريزنتيشن سپورتس راعي الكرة المصرية وحزب مستقبل وطن، في إطار مؤازرة منتخب الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا في أولي مباريات المنتخب أمام نيجيريا، وسط توقعات بان يكون الجمهور المصري من حزب مستقبل وطن "فأل خير" على الفريق الكروي الأول للبلاد.

وقد امتلك حزب مستقبل وطن كعادته زمام المبادرة في تلبية وتنفيذ كل مايشغل المصريين، حيث تضم الرحلة عدد (300) من مختلف مشجعي الأندية وقد تحملت تكاليف الرحلة كلا من حزب مستقبل وطن وشركة پريزنتيشن سپورتس، وهو مايعكس حالة من الإيمان القوي للحزب بتعدد أدواره الثرية والتي يأتي في القلب منها مساندة الجمهور المصري لمنتخب بلده من أرض الملعب، مع تمني التوفيق لمنتخب مصر في الحصول على اللقب والنجمة الثامنة ورفع اسم البلاد عاليًا وخفاقا

المواقف المشرفة

يحتفظ مستقبل وطن في سيرته ومسيرته الحزبية بالمئات من المواقف التي تحرك فيها الحزب وسخر قواه وقواعده وجهود قياداته على مختلف الأصعدة لصالح الشعب المصري، فما بين الحملات التكافلية في الشتاء ومبادرات تزويج الشباب ورعاية المرضى وتسليم السائقين للسيارات الجديدة وترجمة مبادرات الرئيس ووعوده للشعب.

وذلك بخلاف الأداوار العديدة السياسية وحزمة القوانين والتشريعات بختم الحزب تحت القبة لصالح المواطنين، وصولا إلى وفود تحمل شعار مستقبل وطن تقبع في الملاعب الكاميرونية من أجل إطلاق صرخات التشجيع والتأييد للمنتخب المصري، وذلك بحسب ما كشف أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق، والذي قال إن هذا خبر هام للغاية بالنسبة لي، خاصة أن منتخب مصر يحتاج إلى دعم الجمهور خلال منافسات كأس الأمم ووجود الجماهير يكون نقطة فارقة دوما مع منتخبنا، سعيد بحزب مستقبل وطن وقراره الذي يستهدف تدعيم منتخب مصر وتحفيز اللاعبين بمساندة الجماهير بالتعاون مع شركة برزنتيشن. ليعلو شعار المنتخب المصري ويمتزج مع صيحات مشجعي حزب مستقبل وطن، في المحفل الإفريقي الذي أبى حزب الأغلبية البرلمانية صاحب الشعبية العريضة في الشارع، ان ينطلق دون ان يكون هناك وجوه مصرية لشباب متحمس وقادر على إيقاظ وتفجيرطاقات الحماس في لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم.

الظهير الشعبي

يمتلك حزب مستقبل كافة المقومات والأسباب التي تجعله في المقدمة من الكيانات الحزبية التاريخية في الدولة المصرية، حيث أصبح الحزب الأجدر بالتواجد والانغماس بين رجل الشارع العادي على مدار سنوات عديدة، وتحول شعاره الواقعي إلى مستقبل مزدهر للوطن اكتسب أهميته من كونه"نبض للشارع" المصري في كافة المواقف والفعاليات المختلفة.

وقد ساهمت فسلفة الحزب وتوجيهات قياداته منذ سنوات طويلة وحتى الآن، في أن تجعل منه حالة حزبية ونموذج فريد، يجده الشعب المصري في مختلف المناسبات والمتطلبات والازمات وأوقات الأفراح والانتصارات، ليكون مستقبل وطن هو عنوان العبور الشعبي والحزبي نحو جمهورية جديدة مشرقة بحالة التكاتف والاصطفاف بين المصريين\