/671754/وزير-النقل-ومحافظ-قنا-يتفقدان-مشروع-إزدواج-طريق-قنا-الأقصر-الصحراوى-الشرقى

أوضح وزير النقل والمواصلات أن مشروع الإزدواج بطول 108 كم ، وعرض اجمالى ٢٣ متر بواقع ١١.٥ متر ( ٣ حارات مرورية ) لكل اتجاه ، بتكلفة مالية تصل إلى ٩١٣ مليون جنيه ، مشيرا إلى أنه تم تقسيم المشروع إلى ٥ قطاعات هى ( القطاع الأول بطول ٣٦ كم ، القطاع الثانى بطول ٣٦ كم ، القطاع الثالث بطول ١٨ كم ، القطاع الرابع بطول ١٢ كم، القطاع الخامس بطول ٦ كم ، مؤكدا أن نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع تخطت ٧٠ ٪؜ ومن المقرر الإنتهاء من تنفيذه فى ٣٠ يوليو المقبل .

وزير النقل ومحافظ قنا يتفقدان مشروع إزدواج طريق قنا - الأقصر الصحراوى الشرقى

وأضاف الوزير أن المشروع يشمل إنشاء اتجاه جديد للطريق بالإضافة إلى رفع كفاءة الطريق القائم وإعادة رصفه بإستخدام معدات تدوير طبقات الرصف الحديثة FDR و CIR ، وشدد الوزير خلال جولته على ضرورة العمل على مدار الساعة و تكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع وفقاً للخطة الزمنية المحددة ، مؤكدا أن القيادة السياسية وجهت بالتوسع فى استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف فى رفع كفاءة وصيانة الطرق لأهميتها فى استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال، و هو ما يتم تنفيذه حاليا، حيث يتم استخدام ماكينات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس بكامل العمق وماكينات CIR لإعادة تدوير طبقات الرصف الاسفلتية على البارد.

وأضاف "الداودى" أن محافظة قنا شهدت خلال الآونة الأخيرة طفرة هائلة على صعيد التنمية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات فى مجالات الطرق والكبارى ، حيث تم الإنتهاء من مشروع إزدواج طريق قنا - سوهاج الصحراوى الغربى ، ومشروع إزدواج طريق قنا - سوهاج الصحراوى الشرقى ، كما يجرى العمل بمشروع إزدواج طريق قنا - الأقصر الصحراوى الغربى، مؤكدا أن هذه المشروعات بمثابة شرايين للتنمية ، فكل طريق جديد يجذب معه مشروعات خدمية وإنتاجية تتيح فرص عمل جديدة للشباب .