عاجل- رياح وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الغد والظواهر الجوية (بيان بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء. وعن الظواهر الجوية، تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية وعلى مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية: شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 19 11

الإسكندرية 18 11

وادى النطرون 19 11

طنطا 18 10

شبين الكوم 18 11

دمنهور 18 11

بلطيم 18 11

مطروح 17 11

السلوم 17 12

سيوة 17 8

بورسعيد 20 12

دمياط 20 11

الزقازيق 19 11

المنصورة 17 10

الإسماعيلية 19 11

السويس 19 11

العريش 18 8

رفح 18 8

رأس سدر 19 10

نخل 19 2

نويبع 21 15

طابا 19 12

كاترين 18 1

الطور 22 12

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 23 13

مرسى علم 24 14

الفيوم 20 8

بنى سويف 20 8

المنيا 20 7

أسيوط 20 7

سوهاج 22 8

قنا 23 9

الأقصر 25 10

أسوان 25 11

ادفو 24 12

أبوسمبل 24 12

الوادى الجديد 24 6

شلاتين 25 14

أبو رماد 25 15

حلايب 23 15

رأس حدربة 22 15

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