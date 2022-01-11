8 بنود.. توصيات مشروع قرار سبل احتواء تداعيات كورونا على حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - وقال خلال جلسة نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولى، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن التوصيات تتضمن، اتخاذ المجتمع الدولى التدابير التى تحافظ على الحق فى الحياة والصحة وإلغاء حظر تصدير المواد الخام الخاصة بتصنيع اللقاحات، وأهمية التعاون والتضامن الدولى لمواجهة الجائحة والقضاء على التفاوت الاقتصادى وعدم التمتع بثمار التنمية، والتأكيد على ضرورة اعتماد الدول نهج على احترام التزامتها فى مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية عند وضع خطط التصدى لجائحة كورونا.



كما واصل التوصيات قائلا: الاهتمام بشكل خاص بالفئات الأكثر عرضة للتأثر بتداعيات كورونا مثل كبار السن وذوى الهمم والمهاجرين والمرأة والعاملين فى المجال الطبى، وتوفير الحماية الاجتماعية للمتضررين من الجائحة والتأهب لأى مخاطر مستقبلية، قيام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بعقد حلقة نقاشية حول أثر جائحة كورونا على التمتع بحقوق الإنسان بالمفهوم الشامل والتشاور حول كيفية القضاء على التمييز وعدم المساواة وضمان تمتع كل فرد بالصحة العقلية والبدنية فى سياق جائحة كورونا، اتخاذ الإجراءات لتمكين المجتمع المدنى لا سيما فى ضوء الهام له فى توفير المعلومات حول الاحتياجات على أرض الواقع، وتعزيز الجهود الوطنية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى والتعصب وكراهية الأجانب والمسلمين والمنحدرين من أصول إفريقية.