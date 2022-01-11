ممثل مصر بمحاكاة حقوق الإنسان يستعرض الاستراتيجية الوطنية وجهود الدولة

جدة - نرمين السيد - رفض ممثل مصر فى جلسة نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولى، ما ورد عن انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر، مشيرا إلى جهود الدولة من أجل ترسيخ حقوق الإنسان، فعملت الدولة المصرية على تحقيق مقاربة فى حقوق الإنسان بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وهى ترجمة للحقوق الدستورية.





وأضاف خلال جلسة نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولى، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، اليوم الثلاثاء، أن الدولة واجهت بشراسة موجة إرهابية شديدة العنف تلك الموجوة التى استدعت بعض الإجراءات الاستثنائية لحماية أرواح المصريين وما إن نجحت الجهود الوطنية فى مكافحة الإرهابية حتى أصدر الرئيس قرارا بعدم مد الطوارئ. وأوضح أن الجهود امتدت إلى إطلاق المبادرات مثل حياة كريمة والتى أعطت مثالا لإعطاء الحقوق للمواطنين والشراكة بين الدولة والمجتمع المدنى، و100 مليون صحة وغيرها. ويستضيف المنتدى نخبة من شباب 196 دولة من قارات، إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجارى.

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