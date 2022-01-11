عاجل- السيسى: الدولة حريصة على حقوق الإنسان دون ضغط من أحد

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال كلمته أمام جلسة نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولى، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، اليوم الثلاثاء، أن العالم اتخذ إجراءات وقيودًا، الهدف منها حماية العالم كله والدولة من فيروس كورونا وذلك ألقى الضوء أن اقتصار حقوق الإنسان على حرية التعبير والممارسة السياسية، غير صحيح.

وأكد أن الدولة المصرية حريصة على حقوق الإنسان من منظور فكرى دون ضغط من أحد ولكن فى ضوء معتقدات وأفكار تؤكد أن التنوع والاختلاف أمر يعتبر سنة من السنن الكونية، مضيفًا: "مش هنقدر نخلى العالم كله يتكلم لغة واحدة أو شكل واحد أو تكون مشاربه السياسية واحدة، ولو فكرنا إننا نعمل ده أخشى إنه يكون شكل من أشكال الاستعلاء بالقدرة والإمكانيات والممارسة، لا بد أن يكون هناك تنوع واختلاف بين الدول، مش أنا اللى بقول كده، ده الواقع".

ويستضيف المنتدى نخبة من شباب 196 دولة من قارات، إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجارى.