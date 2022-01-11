عاجل- وفاة القس مكارى يونان متأثرا بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ولد الأب المتنيح فى 1 مارس 1934، وسيم كاهنًا بيد مثلث الرحمات الأنبا ميخائيل مطران أسيوط السابق فى 18 يوليو 1976، ثم انتقل للخدمة بالقاهرة حيث خدم فى الكنيسة المرقسية بالأزبكية. وستقام صلوات تجنيزه بكنيسته الساعة 11 من صباح الغد عقب القداس الإلهى، بحضور نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة. وتقدم قداسة البابا تواضروس الثانى بخالص العزاء لنيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، ولمجمع كهنة القطاع فى نياحة الأب المبارك القس مكارى يونان، الذى رقد فى الرب بعد حياة حافلة بالخدمة، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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