مشيرة خطاب: مصر وطن لا يعرف مخيمات للاجئين

جدة - نرمين السيد - وأوضحت خلال كلمتها على هامش "جلسة محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولى" والتى عقدت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم 2022، أن المرأة تمثل نحو 44% من المجلس القومى لحقوق الإنسان، وهو ما يعبر عن رؤية الدولة لتمكين المرأة فى كافة المجالات.

وبينت مشيرة خطاب، أن أزمة كورونا أطاحت بكثير من حقوق الإنسان، وخصوصا للمهاجرين، وطالبى اللجوء، مشيرة إلى أن العالم فى حقيقة الأمر لم يكن مستعدا لأزمة كورونا، إذ إنها اغتالت الإنسانية، لكن حاليا هناك محاولة لاستدراك ما حدث، وذلك من خلال دبلوماسية التطعيم.

وأوضحت رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مصر كانت مستعدة لأزمة كورونا، بفضل الإجراءات التى اتخذتها الدولة، إذ بدأت مبكرًا فى مواجهة الفيروس، بفضل قرارات القيادة الواعية والمستنيرة.

ولفتت إلى أن مصر أطلقت نحو 7 مبادرات صحية، كان أبرزها القضاء على فيروس سى، والتى كان لها بالغ الأثر فى أن قللت عدد ضحايا الفيروس فى مصر، كذلك إزالة العشوائيات، والإصلاح الهيكلة والمالى.

وبينت أن مصر أطلقت أيضًا مبادرة الشمول المالى، والتى كانت موجهة فى الأساس إلى الشباب، والمرأة، وذوى الموارد الضعيفة، وأصحاب الصناعات الصغيرة، إضافة إلى تخصيص نحو 100 مليون دولار للتعامل مع الجائحة، لافتة إلى جهود مبادرة حياة كريمة، والتى تهدف لتحسين حياة نحو 60 مليون مواطن مصرى.

وحول جهود مصر أيضًا فى مواجهة الفيروس، وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، قالت مشيرة خطاب، إن مبادرات الدولة استمرت حتى بعد انحسار الأزمة، ولم توقف، وهو ما يؤكد أنها قدمت النموذج الأمثل فى التعامل مع الجائحة، وهذا بشهادات المؤسسات الدولية.

ولفتت مشيرة خطاب النظر إلى اللجنة التى تشكلت برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء بالتعاون مع المجتمع المدنى، للتصدى للجائحة، ومتابعة مستجداتها أولًا بأول.

وشددت على أن كل من تواجد على أرض مصر تلقى رعاية كاملة فيما يتعلق بالفيروس، دون أى تمييز، لافتة إلى وجود 6 ملايين ونصف المليون "ضيف" فى وطن لا يعرف مخيمات للاجئين، ومشددة على أن ما يحدث فى مصر حاليا يبشر بعودتها إلى ما كانت عليه فى السابق من سماحة.