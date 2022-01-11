تفاصيل مشاركة الرئيس السيسى فى جلسة التغيرات المناخية بمنتدى شباب العالم

جدة - نرمين السيد - وعقب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال الجلسة موجهًا الشكر والترحيب للمتحدثين على ما طرحوه من أفكار تفيد فى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP27" الذى ستضيفه مصر هذا العام، مشيرًا إلى أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الموجود على الأرض القادر على الإصلاح والإعمار بقدر ما هو قادر على التدمير، وهو الأمر الذى نبه المتحدثون إلى خطورته.

وشدد على أن وجود الخطر لا يمنع وجود سبيل لمجابهته.

وأضاف الرئيس السيسى، أن قادة العالم قادرين على مجابهة مخاطر تغير المناخ خلال السنوات القادمة.

وتابع الرئيس، أن هناك خطورة نابعة عن ازدياد عدد السيارات المتوقع خلال السنوات القادمة، وأن الحل يكمن فى إحلال السيارات التى تعمل بالوقود الأحفورى بسيارات أخرى تعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعى، وهو ما قامت به مصر بالفعل، حيث أطلقت مبادرة منذ خمس سنوات لإحلال تلك السيارات، حتى تصل مصر إلى أول سيارة كهربائية مصنوعة محليًا بحلول عام 2023، وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة الإنتاج بعض الشيء، إلا إنها تظل فرصة سانحة أمام القطاع الخاص للمساهمة فى الإجراءات التى تقلل من أثر التغير المناخى.

وفى ذات السياق، أشار إلى موضوع البحيرات التى تخضع لعملية تطوير وتطهير كاملة فى مساهمة من الدولة المصرية لتحويل تلك البحيرات إلى طاقةٍ اقتصادية.

كما تطرق الرئيس إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مضيفًا أن الدولة المصرية خصصت أكثر من 80 مليار جنيه مصرى لتبطين الترع وإعادة تأهيلها، وفى الوقت ذاته تتجه الدولة لمتابعة مصانع الحديد والإسمنت ومشروعاتها من أجل التقليل من حجم الانبعاثات، فضلًا عن تطوير شبكة الطرق والكبارى القومية لتوفير فرص العمل.

واختتم الرئيس حديثه بأن الانبعاثات التى تصدر عن مصر تكاد لا تُذكر، ومع ذلك فإن الدولة المصرية منتبهة لخطورة الأمر عالميًا، مشيرًا إلى أهمية مشاركة الشباب والإعلاميين والسياسيين والقطاع الخاص فى إعادة تعمير الأرض.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وانطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.