عاجل- السيسى: يجب تناول حقوق الإنسان فى مصر بشكل شامل

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى خلال كلمته أمام جلسة نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولى، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، اليوم الثلاثاء، أن الدول الغربية بالتحديد توقف النمو السكانى فيها منذ 40 أو 50 سنة، والبنية الصحية لم تكن فى حاجة إلى دعم، ولكن دولة مثل مصر الزيادة السكانية السنوية تقدر بـ 2.5 مليون نسمة ما يستلزم تعزيز البنية الصحية والتعليمية وهو أمر يوضع فى الاعتبار كتحد من التحديات.

وأشار إلى أنه إذا لم يتم تعزيز البنية الصحية لتتناسب مع الإنسان سأكون مقصرًا كدولة فى حق من حقوق الإنسان، لافتا إلى ضرورة تناول حقوق الإنسان فى مصر بشكل شامل.

وتابع: "عندنا 2.5 مليون نسمة زيادة سنويا، ومن حق الإنسان توفير فرصة عمل له".

ويستضيف المنتدى نخبة من شباب 196 دولة من قارات، إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجارى.