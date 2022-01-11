عاجل.. السيسى: مصر بها 6 ملايين ضيف «لا منعناهم ولا قعدناهم فى مخيمات»

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال كلمته أمام جلسة نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولى، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، اليوم الثلاثاء، أن الدولة لم تميز بين المواطنين المصريين والضيوف الموجودين فيها، مؤكدًا أن مصر بها 6 ملايين إنسان جاءوا من دول بسبب صراعات أو فقر بها، مضيفًا: "لا منعناهم ولا قعدناهم فى مخيمات، أصدقاؤنا فى أوروبا بيرفضوا يستقبلوهم، مافيش معسكرات للاجئين فى مصر، دول مدمجين فى الحياة فى مصر، بيشتغلوا وبياكلوا وبيشربوا وبيتعملوا وبيتعالجوا".
وتابع: "تم إتاحة ما لدينا لهم من غير كلام كتير، ولم نسمح أن نكون معبرًا لهم إلى المجهول ليواجهوا مصيرا قاسيا فى البحر المتوسط أثناء هجرتهم إلى أوروبا".
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