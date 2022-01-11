عاجل- جلسة محاكاة مجلس حقوق الإنسان.. مصر: طورنا السجون لتأهيل النزلاء

وأضاف خلال جلسة نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولى، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنه تم تعيين 8 وزيرات في الحكومة الحالية، وتم إعطاء أهمية خاصة فى تمكين الشباب، وأصبح لمصر تجربة شبابية متميزة امتد صداها لجميع دول العالم من خلال منتدى شباب العالم، المنصة الشبابية الأبرز عالميا.
وأوضح أن الدولة كثفت حرية الدين والمعتقد من خلال تجديد الخطاب الدينى وتعزيز التسامح وترسيخ مبدأ المواطنة، ثم جاء قانون بناء وترميم الكنائس ليتم تقنين أوضاع أكثر من 2000 كنيسة.
وأكد أن الدولة بذلت جهودا على صعيد البنية التشريعية بالحق فى حرية الرأى والتعبير والمشاركة فى الحياة السياسية والعامة والحق فى الحرية والسلامة الجسدية، فلا يتم احتجاز أى شخص إلا لمخالفته للقانون ومحاكمته من خلال قضاء نزيه.
وأشار إلى أن الدولة عملت على تطوير السجون والعمل على تأهيل النزلاء، مؤكدًا أن الرئيس السيسى أعلن 2022 عاما للمجتمع المدنى وتشجيع العمل بحرية.
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