وفاة القس مكارى يونان كاهن الكنيسة المرقسية الكبرى بفيروس كورونا

أعلن القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفاة القس مكاري يونان، كاهن الكنيسة المرقسية الكبرى في الأزبكية القاهرة
وأضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه جارى ترتيب موعد الجنازة والعزاء وستعلن تفاصيلها في الساعات والدقائق المقبلة.
كانت تاسوني سونا زوجة القمص مكاري يونان، توفيت صباح الجمعة الماضية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، ونشرت الأسرة عبر الصفحة الرسمية القمص مكاري يونان على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، شكر لكل من تقدم بالعزاء في رحيل زوجة القمص مكاري يونان.
وكانت أسرة القمص مكاري يونان طالبت الصلاة؛ من أجل أن يتم الله شفائه من فيروس كورونا.
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