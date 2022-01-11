القومى لحقوق الإنسان: هناك إرادة سياسية لمنح الشباب زمام المبادرة

قالت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، إن المرأة تمثل 44 % من مجلس حقوق الإنسان في مصر، مثمنة عقد جلسة خاصة لمحاكاة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعبيرا عن الاهتمام بالدور الذى يلعبه هذا المحفل الدولى وتعبيرا عن المرحلة التي تعيشها الجمهورية الجديدة والتي تعبر عن إرادة سياسية رفيعة المستوى لإعطاء الشباب زمام المبادرة تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لتعزيز حالة حقوق الإنسان، وتمثل بداية قوية وملهمة لمبادرة إعلان عام 2022 عام المجتمع المدني مثلما تأتي امتدادا لدور مصر النشط في قلب الحركة العالمية لحقوق الانسان والذى بدأ مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأضافت "خطاب" خلال جلسة نموذج محاكاة جلسة حقوق الإنسان الدولى ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، أن جائحة كورونا أطاحت بكثير من حقوق الإنسان خاصة الفئات أكثر تعرضا للخطر ومنهم النساء والأطفال والمهاجرين وطالبي اللجوء والنازحين، وتساءلت: "هل كان العالم مستعدا؟، الواقع ان الإجابة بالنفى فقد اغتالت جائحة كورنا الإنسانية وغاب عنها التعاون الدولى.

وتابعت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر: "ربما كنا أكثر حظا حيث بدأنا مبكرا بفضل قيادة واعية مستنيرة، فأطلقت 7 مبادرات صحية منها معجزة القضاء على فيروس سي وإزالة العشوائيات وقطع شوط كبيرا ومهما في الإصلاح الاقتصادي والمالى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولي، وتخصيص 100 مليون دولار للتعاون مع الجائحة واتخاذ تدابير مالية وسياسية حمائية لدعم الشباب والمرأة والفئات المهمشة حتى بعد انحسار الجائحة بعض الشيء.