سكرتير عام شمال سيناء يؤكد اهتمام الدولة بإقامة المشروعات الصغيرة لتشغيل شباب المحافظة

قال العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، إن الدولة تولي اهتماماً إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، من خلال برنامج "مشروعك"، لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد الغندور، خلال اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للسكان، والذي عقد برئاسته وبحضور نوال سالم، مقرر فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة، احمد شفيق، مدير المتابعة في المجلس القومي للسكان، بجانب أعضاء اللجنه، ان الدولة تقوم بتنفيذ مشروعات تنموية كبري في شتي القطاعات علي أرض المحافظة.

أشار سكرتير عام شمال سيناء الي أهمية القضاء على الظواهر السلبية من خلال تكاتف جميع الجهات المعنية، وقيام كل جهة بالدور المنوط به، خاصة الأزهر الشريف والأوقاف.

وجه الغندور بتوفير الأطباء المدربين علي تنظيم الأسرة للعمل في الوحدات الصحية، التوسع في فروع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، والتوسع في عيادات تنظيم الأسرة،وفتح عيادات تنظيم الأسرة في المستشفيات الخاصة، والتوسع في انشاء فصول محو الأمية.

وشدد" الغندور" ، علي أهمية التصدي لظاهرتي التسرب من التعليم خاصة الفتيات، والزواج المبكر للفتيات، والتوسع في برامج التدريب التحويلة.

و أكدت نوال سالم مقرر فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة، علي ان 22 جهة تعمل في مجال العمل السكاني علي مستوي المحافظة.

أضافت سالم، انه خلال الإجتماع تم مراجعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق، وعرض إنجازات الأزهر الشريف ومديريه الشباب والرياضة، وعرض توصيات مؤتمر تفعيل دور الجمعيات الأهلية في التصدي للمشكلة السكانية.