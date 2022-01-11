/671767/الرئيس-السيسي--لا-يوجد-في-مصر-معسكرات-لاجئين-والصحة-أهم-بنود-حقوق-الإنسان

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في جلسة نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي، المنعقدة الآن ضمن فاعليات منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، وسط مشاركة شبابية واسعة من مختلف دول العالم.

دوت الخليج

قال الريس عبدالفتاح السيسي :”إن إقتصار حرية التعبير فقط على الممارسة السياسية أمر خاطيء، لأننا في مصر حريصين على حقوق الإنسان من منظور فكري، وعدم التمييز على أساس ديني، وذلك في ضوء معتقداتنا وأفكارنا التي ترى أن العالم متنوع ولا يمكن أن نجعله لون واحد، لابد أن يكون هناك تنوع واختلاف بين الدول بعضها البعض، وهذا أمر واقع”.

وأضاف السيسي خلال كلمته في جلسة نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي ”:إن الجائحة التي مر بها العالم كشفت عن بند آخر هام للغاية في ملف حقوق الإنسان وهو الحق الصحي، ولابد أن يكون هذا الأمر بند من بنود حقوق الإنسان، لأن هذا الأمر يمثل تحدي كبير في الدول العربية بالتحديد”.

حقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا :

وتابع رئيس الجمهورية :"عندما ضربت الجائحة العالم كله رصدنا 100 مليار جنيه رغم الظروف الاقتصادية في ظل توقف السياحة التي أثرت بالطبع على الأقتصاد أيضًا، ولكن الأمر اتى من نابع قوى لدينا في الحق الصحي للمواطنين".

حقوق اللاجئين في مصر :

وعن ملف اللاجئين، قال "السيسي" :"لا يوجد معسكرات لاجئين في مصر، اللاجئين في مصر منخرطين مع مواطنينا، يلتحقون بفرص عمل ولهم حقوق لا تقل أبدًا عن حقوق مواطنينا"، موضحًا أن مصر رغم ظروفها الاقتصادية الصعبة، استقبلت كل من لجأ إليها بترحاب وسعة صدر، وعملت على توفير كافة الحقوق الأساسية لهم.

انطلاق منتدى شباب العالم :

هذا وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس الإثنين، أعمال منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، وذلك عقب وصوله بصحبة كل من؛ السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، والرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن، وولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، الحسين بن عبدالله الثاني، ورئيس وزراء لبنان، نبيل مقاتي، ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء اللبناني.

الجدير بالذكر أن منتدى شباب العالم انطلق، أمس الإثنين، في نسخته الرابعة، ومن المقرر أن يستمر من 10 إلى 13 يناير بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وفود شبابية من مختلف دول العالم.