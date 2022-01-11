/671769/الرئيس-السيسي-الزيادة-السكانية-تحدي-يحتاج-تعزيز-مستمر-للمنظومة-الصحية-والتعليمية-ورصدنا-100-مليار-جنيه-لمواجهة-الجائحة

قال الرئيس السيسي خلال مشاركته فى جلسة نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي بمنتدى شباب العالم، أن قضية أزمة كورونا أصابت العالم، لم تعطي فرصة للدول التعامل معها إلا من خلال قيود.

دوت الخليج

وتابع الرئيس السيسي أننا كنا حريصيين، على قضية حقوق الانسان على الرغم من جائحة كورونا، وذلك من خلال منظور فكري ومعتقدات نقوم بممارستها في اطار الحرص والحفاظ على حياة المواطينن.

التنوع والاختلاف سنة كونية لا يستطيع أحد أن يغيره

ونوه الرئيس السيسي خلال حديثه إلى ازمة الزيادة السكانية، على أنها نقطة تمثل تحدي للكثير من الدول، موضحا ان النمو السكاني لبعض الدول ثابت على مدار 30 عام، وبالتالي البنية الصحية لها لم تكن في حاجة للتطوير والتعزيز.

وأضاف الرئيس السيسي أن التنوع والاختلاف سنة كونية لا يستطيع أحد أن يغيرها.

الزيادة السكانية تحدي يحتاج تعزيز مستمر للمنظومة الصحية والتعليمية

وأوضح:" ولكن دولة زي مصر بالزيادة السكانية التي تمر بها والذي يمثل معدلها 2.5 سنويا، تحتاج إلى تعزيز البنية الصحية والتعليمية سنويا ايضا حتى تتواكب مع زيادة الافراد، وهو ما يمثل تحدي، لانه دون تقديم تعزيز للعملية الصحية سوف يكون هناك تقصير في حق من حقوق الانسان".

وتابع:" ان الزيادة التي تتم بمقدار 2.5 مليون كل سنة، تحتاج إلى العمل بشكل كبير، وهو ما يجب ان يدركه الجميع".

ونوه:" تم رصد 100 مليار جنيه على الرغم من عدم قوة الظروف الاقتصادية، حيث تم تأثر حركة السياحة والنقل والقطاعات التي كانت تدر اموال، ولكن لم يحول ذلك من دعم الشعب بهذه المليارات.

وعن قضية اللاجئين قال السيسي:" احنا ما بنقولش على الشباب هنا لاجئين، فعلى الرغم من كبر اعدادهم، وهم 6 مليون انسان، لم يتم وضعهم في معسكرات لاجئين في مصر، بل انخرطوا في المجتمع وتم اتاحة الحقوق لهم".

الرئيس السيسي هو فيه دول في منطقتنا "نجيت" من الخراب غير مصر

وأستطرد:" هو فيه دول في منطقتنا "نجيت" من الخراب غير مصر؟ كلنا عارفين حالة الخراب اللي في المناطق ومعسكرات اللاجئين اللي موجوده بقالها عشرات السنين.