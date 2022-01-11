/671776/مشيرة-خطاب-كنا-الأكثر-حظا-للتعامل-مبكرا-مع-الجائحة-والدولة-خصصت-100-مليار-جنيه-لدعم-المتضررين

قدمت مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، الشكر لثقة القيادة السياسية في المرأة المصرية، منوهة أن تشكيل المجلس القومي تمثل فيه المراة أكثر من 44 % من اعضائها.

دوت الخليج

وثمنت خلال جلسة نموذج محاكاة جلسة حقوق الإنسان الدولى ضمن فعاليات منتدى شباب العالم ، عقد جلسة جلسة خاصة لمحاكاة الامم المتحدة عن حقوق لانسان، والذي يأتي تعبير عن المرحلة التي تعيشها الجمهورية الجديدة، لاعطاء الشباب زمام المبادرة وتعزيز الاستراتيجية الوطنية.

2022 عام المجتمع المدني

ونوهت خطاب أن هذا الامر يمثل بداية قوية لما اعلنته الدولة المصرية بأن عام 2022 عام المجتمع المدني، كما انه يعد امتداد لقلب مصر النشط في الاهتمام بحقوق الانسان.

الجائحة اطاحت بحقوق الكثير من الفئات الاكثر تعرضا للخطر

وأكملت مشيرة خطاب ان الجائحة اطاحت بحقوق الكثير من الفئات الاكثر تعرضا للخطر، مثل النساء والاطفال والمهاجرين وذوي الاعاقة، متسائلة خلال حديثها:" هل كان العالم مستعدا لهذه الجائحة، ولكن الاجابة هي النفي، لان الجئحة اغتالت الانسانية، وتوجد محاولة لاستدراك ذلك وتعويضه.

وقدمت مشيرة خطاب عدد من التوصيات حيث دعوة اعضاء الامم المنتحدة بتعديل ميثاق الامم المتحدة باعتبار الاوبئة والزيادة السكانية خطر يهدد سلم الدول، كما اوصت في ضوء قصور مجلس الامم المتحدة مع التعامل في الجائحة بتمكين الأمين العام للامم المتحدة بالقيام بدوره حال العجز في قيام المنظمة بدورها في مواجهة الجائحة.

مشيرة خطاب: كنا الأكثر حظا للتعامل مبكرا مع الجائحة

وتابعت خطاب:" كنا الاكثر حظا لبداياتنا المبكرة في التعامل مع الجائحة، بفضل القيادة السياسية الرشيدة، واطلاقها 7 مبادرات كـ مبادرة 100 مليون صحة، و القضاء على فيروس سي وإزالة العشوائيات، والاصلاح الاقتصادي والهيكلي، واطلاق مبادرة الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة.

وتابعت خهطاب:" تم تخصيص 100 مليون دولار للتعامل مع الجائحة، واتخاذ تدابير اقتصادية ومالية لدعم الفئات المهمشة كاشباب والمرأة ، منوهة استمرار التدابير بعد الجائحة.