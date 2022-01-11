/671756/بعد-واقعة-دار-الأيدي-الأمينة-كيف-واجه-القانون-جريمة-الاتجار-بالبشر

نصت المادة الخامسة من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 67 سنة 2010، على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

دوت الخليج

عقوبات الاتجار بالبشر

بينما نصت المادة السادسة على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية: 1 - إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى. 2 - إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا. 3 - إذا كان الجانى زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه. 4 - إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة. 5 - إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه. 6 - إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة. 7 - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

النيابة تقرر حبس محمد الأمين 15 يوم على ذمة التحقيقات

ويذكر أن النيابة الكلية في القاهرة الجديدة أمرت بحبس رجل الأعمال محمد الأمين رجب أحمد، السبت الماضي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في البشر، موجهة للمتهم في القضية رقم ١٨٨/ ٢٠٢٢، اتهامات بالتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهما المذكور، وذلك بعد أن قامت أجهزة الأمن بإلقاء القبض عليه مساء الجمعة الماضية.

في حين نفى "الأمين" الاتهامات الموجهة إليه بـ"الاتجار في البشر" بالتعامل مع أشخاص طبيعية، وهن فتيات مجني عليهن من نزيلات دار أيتام مملوكه له ببني سويف، باستغلاله ضعفهن بقصد التعدي عليهن جنسيًا، وتحريض أخرى على ارتكاب الجريمة، وهتك عرضهن بالقوة والتهديد حال كونه ممن له سلطة عليهن وتعريضهن بذلك للخطر".