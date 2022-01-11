/671758/محافظ-بورسعيد-ربط-انتظام-و-حضور-الطلاب-بالدخول-للامتحان

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، عددا من مديري المراحل التعليمية المختلفة ببورسعيد و مديري مدارس أشتوم الجميل والقناة الإعدادية بنات والثانوية بنات، بديوان عام المحافظة وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية والامتحانات بالمراحل التعليمية المختلفة ببورسعيد، جاء ذلك بحضور الدكتور أكرم حسن مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد ، ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

ووجه المحافظ خلال اللقاء، مديري إدارات المراحل التعليمية بالمتابعة المستمرة لانضباط العملية التعليمية، مشددا على أهمية حضور وانتظام الطلاب بالمدرسة، مؤكدا أنه لن يسمح للطالب الذي تجاوز مدة الغياب المقررة بالدخول لأداء الامتحانات، موجها مدير مديرية التربية والتعليم بالمتابعة المستمرة لمعدلات حضور الطلاب فى مختلف المراحل التعليمية.

محافظ بورسعيد: ربط انتظام و حضور الطلاب بالدخول للامتحان

وخلال اللقاء، استمع محافظ بورسعيد لمديري المدارس حول ٱرايهم لتطوير العملية التعليمية، مؤكدا على تقديم كافة الدعم بما يحقق المناخ المناسب للنهوض بالعملية التعليمية ببورسعيد.

وأكد المحافظ على أهمية القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، ودعم جهود الأجهزة التنفيذية فى هذا الشأن، لافتا لأهمية دور قيادات التعليم فى منع هذه الظاهرة، و تحفيز الطلاب على الاعتماد على أنفسهم والمدرسة فى تحصيل المواد الدراسية.

ولفت محافظ بورسعيد أنه فى إطار خطة التطوير المستمرة لمنظومة التعليم ببورسعيد، سيتم عقد بروتوكولات تعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية على رأسها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومدرسة نيرمين اسماعيل لعقد دورات تدريبية للمعلمين على أحدث النظم التعليمية، موجها بتكثيف العمل داخل الفصول الدراسية و مشاركة الطلاب فى المزيد من الأنشطة التى تغرس لديهم حب المدرسة والحضور باستمرار.