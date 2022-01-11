/671759/مجلس-النواب-يعرب-عن-تعازيه-في-وفاة-رئيس-البرلمان-الأوروبي

أعرب مجلس النواب المصري عن الحزن والأسى لوفاة رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، والذي رحل عن عالمنا اليوم ١١ الجاري بإيطاليا بعدما أمضى مسيرة طويلة حافلة في خدمة الصحافة والعمل السياسي كما توجّه مجلس النواب المصري بخالص التعازي والمواساة إلى الاتحاد الأوروبي، وأسرة رئيس البرلمان الأوروبي الراحل.

دوت الخليج

وتوفي رئيس البرلمان الأوروبي، دافيد ساسولي، عن 65 عاماً، بحسب ما قال المتحدث باسمه حيث كان يعاني من مرض خطير لأكثر من أسبوعين وألغى أنشطته الرسمية ونقل ساسولي إلى مستشفى في إيطاليا الشهر الماضي بسبب مضاعفات خطيرة في جهاز المناعة. حتى توفى صباح الثلاثاء في مستشفى بمدينة أفيانو.

مجلس النواب يُعرب عن تعازيه في وفاة رئيس البرلمان الأوروبي

رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، يشارك بفعاليات منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ وذلك بعدما رفع أعمال الجلسات حتى يوم 26 يناير الجارى لمشاركة الأعضاء بفعاليات المنتدى والذى تطرق للعديد من الموضوعات التى تهم المواطن حيث مواجهة كورونا و ملف التغيرات المناخية.