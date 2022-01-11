/671761/ولاء-التمامي-تتقدم-باقتراح-لإنشاء-بورصة-لمنتجي-التمور

تقدمت النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، بشأن إنشاء بورصة لمنتج التمور في الوادى الجديد.

وقالت التمامي:" أتقدم باقتراح برغبة إلى كلا من رئيس الوزراء ووزير الزراعة، والوزراء المختصون، بشأن إنشاء بورصة لمنتج التمور.

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وتابعت التمامي، فى المذكرة الإيضاحية:" تنتشر زراعة النخيل في محافظة الوادي الجديد، وأصبحت مصر من الدولى الكبرى في إنتاج التمور، الأمر الذي يستدعى التفكير خارج الصندوق، لتسويقه عالميا، حيث لا يتم الآن تصديره بالشكل اللائق، الذى يفيد الاقتصاد المصرى.

واستكملت عضو مجلس النواب:" يظل المنتج في محافظة الوادي الجديد لا يجد من ينقلة ولا يسوقه وتظل أسعاره منخفضة جدا هناك، الأمر الذى يضر بالمزارع ويضر بالاقتصاد القومي".

ولاء التمامي تقترح إنشاء بورصة لمنتجي التمور

وتابعت:" نقترح انشاء بورصة للبلح، الأمر الذى يعظم الاستفادة من إنتاج التمور ويعمل على تطوير الصناعات القائمة عليها، حيث أن إنشاء بورصة للتمور يعتبر فرصة تسويقية عظيمة وستعمل علي رواج سوق التمور.

واستكملت:" البورصة تهدف إلى فتح منافذ تسويقية جديدة بالاضافة الى انها ستعمل على منع احتكار التجار لمنتج التمور وخاصة في موسم البلح وبالتالي سيزيد سعر البلح مما يعود بالنفع على المزارع .

وأضافت التمامي:" أهمية إنشاء بورصة للتمور تعتبر خطة استراتيجية لتسويق البلح محليا وإقليميا وعالميا مع ازدياد السعر وفق متطلبات واحتياجات السوق وتعمل على تنمية الاقتصاد وازدهاره.

كما أكدت أن إقامة البورصة سينظم حركة البيع والشراء فضلا عن ضبط الأسعار في عمليتى بيع وشراء التمور سواء للمنتج والمشترى بما لا يؤدى إلى خسارة منتج التمور وتقنيين مكسب التاجر وتنظيم اسعار التمور المصدرة.

بدء فعاليات اليوم الثاني من منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة

وكان قد وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمقر انعقاد النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، تحت شعار «العودة معًا»، حيث يستضيف المنتدى نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجاري.

تضم فعاليات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من المنتدى عدد من الجلسات والأنشطة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تتضمن، الطريق من "جلاكسو" إلى "شرم الشيخ" لمواجهة التغيرات المناخية، وجلسة عن مستقبل الرعاية الصحية في عالم ما بعد الجائحة، وجلسة عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، هذا بالإضافة إلى جلسات تناقش موضوعات المسئولية الدولية في تحقيق استدامة الأمن المائي، ومسارات الطاقة، والسلم والأمن العالمي ما بعد الجائحة.

كما يشهد اليوم الثاني افتتاح بدأ نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، فضلًا عن افتتاح متحف حياة كريمة، وغيرها من الأنشطة والفاعليات الهامة للمنتدى.