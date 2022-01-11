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يقدم مهرجان أسوان لأفلام المرأة منحة إنتاج الأفلام القصيرة، حيث كشفت إدارة المهرجان عن تقديمها منحة لإنتاج الفيلم القصير إذا كان روائيًا أو تسجيليًا، وذلك حرصًا من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، بأن يكون منصة لأطلاق أفلام جديدة تضاف لأفلام المرأة، وكذلك زيادة الفرص المتاحة لصانعات وصناع الأفلام خاصة من جنوب مصر.

دوت الخليج تنشر تفاصيل منحة إنتاج الأفلام القصيرة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة

منحة إنتاج الأفلام القصيرة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن فتح باب التقدم للحصول على منحة الفيلم القصير. ويمكن للراغبين في المشاركة ملء إستمارة التقديم على هذا الرابط . من هنـــــــــــــــا

شروط منحة إنتاج الأفلام القصيرة في مهرجان أسوان

يشترط مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة أن تكون المنحة تتناول قضية من قضايا المرأة، أو شخصية نسوية مؤثرة، أو يمثل إبداع النساء، وتجمع المنحة بين الدعم المالي واللوجيستي من توفير المعدات والتجهيزات لمرحلة التصوير وما بعدها، للأفلام الفائزة بالمنحة.

شركات داعمة لمنحة إنتاج الأفلام القصيرة في مهرجان أسوان

يدعم مهرجان أسوان في منحة إنتاج الأفلام القصيرة، شركة جيمناي أفريقيا، وشركة ردستار للإنتاج السينمائي، وشركة فيلم هاوس للإنتاج السينمائي، وشركة هاما للإنتاج والتوزيع، واستوديوهات فيبريشن وبركة للإنتاج الفني.

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

وأشارت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة إلى أنه سيستمر تلقي سيناريوهات الأفلام المشاركة حتى يوم 5 فبراير المقبل، فيما سيتم الإعلان عن مشروعات الأفلام الفائزة بالمنحة خلال فعاليات الدورة السادسة التي ستعقد في الفترة من 23 إلى 28 فبراير المقبل .

كواليس الدورة الخامسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة

يذكر أن الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عقدت في موعد استثنائي خلال شهر يونيو الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما سيعود المهرجان في دورته المقبلة إلي موعده الأصلي خلال شهر فبراير المقبل.

وكانت الدورة الخامسة قد شهدت تكريم النجمة الفرنسية ماشا مريل، والنجمة إلهام شاهين، والنجمة الشابة دنيا سمير غانم، والمخرجة ساندرا نشأت، والمخرجة الفلسطينية نجوي نجار، وخبيرة الأرشيف السينمائي مني البنداري، كما تم إهداء الدورة الخامسة لاسم المخرجة التونسية الراحلة مفيدة التلاتلي، وكاتبة السيناريو كوثر هيكل، تقديرا لما قدمتاه طوال رحلتهما من عطاء وإبداع فني مميز، وشهدت الدورة الماضية للمهرجان عرض 12 فيلماً في مسابقة الأفلام الطويلة و14 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة.

كما شهدت الدورة الماضية للمهرجان استحداث مسابقة جديدة لأفلام الورش التي ينظمها علي مدار العام لتدريب أبناء وبنات محافظة أسوان بشكل خاص وجنوب مصر بشكل عام علي فنون السينما المختلفة، وشارك في المسابقة الأفلام التي أنجزها طلاب الورش تحت إشراف مدربيهم، وضمت لجنة تحكيم المسابقة في عضويتها الفنانة سلوي محمد علي والفنان أحمد وفيق والمنتج صفي الدين محمود .