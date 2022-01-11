تفاصيل مشاركة السيسى بمحاكاة حقوق الإنسان الدولى فى منتدى شباب العالم

جدة - نرمين السيد - حضر الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الثلاثاء فعاليات نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع لمنظمة الأمم المتحدة "UNHRC"، ضمن الفعاليات الرئيسية لليوم الثانى من منتدى شباب العالم، فى مدينة السلام "شرم الشيخ".





ويشارك مجموعة شباب من مختلف الجنسيات فى نموذج المحاكاة، من خلال جلسة خاصة بعنوان "تداعيات جائحة كورونا على التمتع بحقوق الإنسان"، إذ تستهدف المحاكاة هذا العام الوصول إلى مجموعة من التوصيات المقدمة من المشاركين فى منتدى شباب العالم على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وذلك إيمانا بأهمية التعبير عن أصوات الشباب وإيصالها إلى المجتمع الدولى.

ويشارك فى المحاكاة هذا العام 115 شاب من مختلف الجنسيات لتمثيل 47 دولة أعضاء مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ثمانى دول من الدول المراقبة بالمجلس، فضلا عن تمثيل 15 من المشاركين للمنظمات غير الحكومية، وخمسة مشاركين لتمثيل المجالس القومية، بالإضافة إلى رئيس المجلس والمفوض السامى لحقوق الإنسان والسكرتارية.

وافتتح رئيس المجلس الفاعليات، موضحا عنوان الجلسة والغرض منها والدول التى تقدمت بها، ثم أعطى الكلمة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان، التى أشارت إلى الدور الذى تقوم به مفوضية حقوق الإنسان فى سبيل الحفاظ على حقوق الإنسان الأساسية أثناء جائحة كورونا.

ثم أعطى رئيس الجلسة الكلمة لرؤساء المجموعات داخل المجلس، ثم الدول الأعضاء والمراقبين، وأخيرا المنظمات غير الحكومية والمجالس القومية.

جدير بالذكر، أن إدارة منتدى شباب العالم اتخذت كل السبل والإجراءات التى من شأنها محاكاة القاعة الأصلية لمجلس حقوق الإنسان الدولى التابع لمنظمة الأمم المتحدة فى "جنيف"، كما تم عقد ورش تحضيرية لتدريب المشاركين فى المحاكاة على مدار يومين كاملين على كل ما يخص مجلس حقوق الإنسان والقواعد الإجرائية داخل المجلس، وكيفية كتابة الكلمة الخاصة بكل ممثل دولة، والتقيد بالمدة الزمنية المخصصة له من رئيس الجلسة، فضلا عن كيفية كتابة مسودة القرار والتصويت عليه.

مجلس حقوق الإنسان الدولى UNHRC

ويمثل مجلس حقوق الإنسان هيئة حكومية دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ويهدف الى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها فى كافة أنحاء العالم، ويحقق فى مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان فى الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، كما يمتلك المجلس صلاحية مناقشة كافة الموضوعات الخاصة بحقوق الإنسان على مدار العام، ويعقد اجتماعاته فى مكتب الأمم المتحدة بجنيف. وجدير بالذكر بأن مجلس حقوق الإنسان الدولى فى دورته الحادية والأربعين، أصدر أول قرار أممىى تتم فيه الإشارة إلى المساهمات التى قدمها منتدى شباب العالم بنسختيه الأولى والثانية باعتباره محفلا دوليا لمناقشة القضايا العالمية من منظور الشباب.

منتدى شباب العالم

ومنتدى شباب العالم حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.