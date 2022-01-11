عاجل.. السيسى: «مفيش حد نجى من الصراعات والخراب غير مصر»

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن تعامل الدول مع جائحة كورونا والهجرة كان كاشفا لفكرة مفهوم وممارسة حقوق الإنسان، مضيفًا: "يا ترى هاتستقبلوهم، ولا بتحافظوا على مجتمعاتكم وقدراتكم الاقتصادية ومش مستعدين تدوا لحد، إحنا فى مصر معملناش كده، ورغم ظروفنا الاقتصادية استقبلنا بتواضع كل من لجأ إلى مصر".





وأضاف السيسى خلال كلمته أمام جلسة نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولى، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، اليوم الثلاثاء: "مش عارف النقطة اللى هقولها هيتم ذكرها فى موضوع حقوق الإنسان ولا لأ، اللى بيعمل صراعات فى الدول يؤدى إلى خرابها أمر لا بد من وضعه فى الاعتبار، مفيش حد نجى من دولنا الموجودة من الصراعات والخراب غير مصر، مش عايز أقول أسماء الدول عشان ماعملهمش ألم". وأوضح أن هناك معسكرات للاجئين بها ملايين البشر، وهناك بعض الدول بها 2 و3 ملايين لاجئ علاوة على اللاجئين الموجودين بالدولة، لافتًا إلى أن مصر كانت ستكون من هذه الدول، معقبًا: "مصر بها 100 مليون كانت معرضة للدمار والخراب، المفروض حد زيى فى الوظيفة دى مايتكلمش كده، لكن لأ عشان الشباب ينتبه إنه يكون عنده العقلية النقدية لما يتم طرحه، اسمع وشوف وافرز بعقلك".

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