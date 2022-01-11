استكمالاً لمجهوداته في نشر "الشمول المالي"... التجاري الدولي يكرّم المتميزين ببرنامجه التدريبي

/671778/استكمالا-لمجهوداته-في-نشر-الشمول-المالي-التجاري-الدولي-يكرم-المتميزين-ببرنامجه-التدريبي

في إطار سعيه الدؤوب لرفع الوعي والثقافة المالية والمصرفية للشباب، وفي ضوء التزامه بتوجيهات البنك المركزي المصري، اختتم البنك التجاري الدولي – مصر "CIB" برنامجه الصيفي المُتعلق بالشمول المالي، باحتفالية لتكريم الطلبة المتميزين ، ويأتي ذلك إيمانًا من البنك بقدرات الشباب وحرصه على استثمارها وتنميتها كوسيلة حقيقة للمساهمة المجتمعية.

دوت الخليج

وضمت الاحتفالية حضور المتدربين المُشاركين بالبرنامج التدريبي الصيفي في جميع الجامعات والمحافظات، وتم تكريم المُبدعين منهم بعدما قاموا بتقديم فيديوهات تفاعلية عن أهمية الشمول المالي من مختلف الأبعاد.

التجاري الدولي يكرّم المتميزين ببرنامجه التدريبي

وفي هذا السياق، أشار حسين أباظة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالبنك التجارى الدولى –مصر ، إلى اهتمام البنك البالغ بقدرات الشباب وحرصه إلى إطلاق العنان لإمكانياتهم، بتوجيهات البنك المركزى المصرى حامل راية نشر الثقافة و الوعى بالشمول المالى.

التزام بنك cib بمسؤوليته تجاه مجتمعه

وأكد "أباظة" التزام البنك بمسؤوليته تجاه مجتمعه، ومراعاته للظروف الحالية التي تتطلب التحول الحتمي في وسيلة التواصل مع الطلاب الجامعيين وذلك عن طريق تقديم برنامج تدريبي عن بُعد لبناء القدرات.

عن البنك التجاري الدولي

ويعد "التجاري الدولي" أكبر بنك قطاع خاص في مصر من حيث المركز المالي ونموذج أعماله الفريد الذي يركز على تلبية احتياجات العملاء، إذ يقدم البنك مجموعة واسعة ومتميزة من المنتجات والخدمات البنكية لعملائه من الأفراد وأصحاب الثروات والمؤسسات والشركات بمختلف أنواعها.