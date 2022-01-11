/671780/محدش-بيضغط-علينا-ونمارس-حقوق-الإنسان-بفكرأبرز-10تصريحات-للرئيس-بـ-محاكاة-جلسة-حقوق-الإنسان-بمنتدى-شباب-العالم

طرح الرئيس عبد الفتاح السيسى، إشكالية من تورط فى تخريب الدول بالمنطقة العربية خلال الفترة الأخيرة، وتسبب فى تدمير وفوضى بين المواطنين، مؤكدًا على أنه بنظرة بسيطة على الخريطة بالمنطقة نرى حجم التخريب والتدمير لعدد من الدول وكانت مصر مستهدفة من هذا التخريب، وهو الأمر الذى لابد أن يعيه الجميع فى أن عدم التدخل فى شئون الدول هو حق من حقوق الإنسان.

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جاء ذلك بكلمته بفعاليات نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة "UNHRC"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن الفعاليات الرئيسية لليوم الثاني من منتدى شباب العالم، في مدينة السلام "شرم الشيخ".

ويشارك مجموعة شباب من مختلف الجنسيات في نموذج المحاكاة، من خلال جلسة خاصة بعنوان "تداعيات جائحة كورونا على التمتع بحقوق الإنسان"، حيث تستهدف المحاكاة هذا العام الوصول إلى مجموعة من التوصيات المُقدمة من المشاركين في منتدى شباب العالم على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وذلك إيمانًا بأهمية التعبير عن أصوات الشباب وإيصالها إلى المجتمع الدولي.

«محدش بيضغط علينا ونمارس حقوق الإنسان بفكر»..أبرز 10تصريحات للرئيس بـ« محاكاة جلسة حقوق الإنسان بمنتدى شباب العالم»

ويشارك في المحاكاة هذا العام 115 شاب من مختلف الجنسيات لتمثيل 47 دولة أعضاء مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ثماني دول من الدول المُراقبة بالمجلس، فضلًا عن تمثيل 15 من المشاركين للمنظمات غير الحكومية، وخمسة مشاركين لتمثيل المجالس القومية، بالإضافة إلى رئيس المجلس والمفوض السامي لحقوق الإنسان والسكرتارية.