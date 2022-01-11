السيسى:على العالم الوعى بأن عدم التدخل فى شئون الدول هو حق من حقوق الإنسان«الشباب لازم يكون عنده عقلية نقدية للى بيحصل»«رغم الأوجاع عندنا 6مليون أجنبى»

/671777/السيسىعلى-العالم-الوعى-بأن-عدم-التدخل-فى-شئون-الدول-هو-حق-من-حقوق-الإنسانالشباب-لازم-يكون-عنده-عقلية-نقدية-للى-بيحصلرغم-الأوجاع-عندنا-6مليون-أجنبى

مش بنقول على حد لاجئ فى مصر ..المخربون يدمرون مستقبل البسطاء بالمنطقة العربية

حقوق الإنسان لا تقتصر على جانب واحد.. والمصلحة العليا فرضت قيودا ضد كورونا

التنوع والاختلاف سنة كونية ومش هنخلى العالم لغة واحدة

طرح الرئيس عبد الفتاح السيسى، إشكالية من تورط فى تخريب الدول بالمنطقة العربية خلال الفترة الأخيرة، وتسبب فى تدمير وفوضى بين المواطنين، مؤكدًا على أنه بنظرة بسيطة على الخريطة بالمنطقة نرى حجم التخريب والتدمير لعدد من الدول وكانت مصر مستهدفة من هذا التخريب، وهو الأمر الذى لابد أن يعيه الجميع فى أن عدم التدخل فى شئون الدول هو حق من حقوق الإنسان.

دوت الخليج

جاء ذلك بكلمته بفعاليات نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة "UNHRC"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن الفعاليات الرئيسية لليوم الثاني من منتدى شباب العالم، في مدينة السلام "شرم الشيخ".

ويشارك مجموعة شباب من مختلف الجنسيات في نموذج المحاكاة، من خلال جلسة خاصة بعنوان "تداعيات جائحة كورونا على التمتع بحقوق الإنسان"، حيث تستهدف المحاكاة هذا العام الوصول إلى مجموعة من التوصيات المُقدمة من المشاركين في منتدى شباب العالم على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وذلك إيمانًا بأهمية التعبير عن أصوات الشباب وإيصالها إلى المجتمع الدولي.

الرئيس السيسى:«على العالم الوعى بأن عدم التدخل فى شئون الدول هو حق من حقوق الإنسان».. «الشباب لازم يكون عنده عقلية نقدية للى بيحصل»..و«رغم الأوجاع عندنا 6مليون أجنبى ..ومش بنقول عليهم لاجئين»

ويشارك في المحاكاة هذا العام 115 شاب من مختلف الجنسيات لتمثيل 47 دولة أعضاء مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ثماني دول من الدول المُراقبة بالمجلس، فضلًا عن تمثيل 15 من المشاركين للمنظمات غير الحكومية، وخمسة مشاركين لتمثيل المجالس القومية، بالإضافة إلى رئيس المجلس والمفوض السامي لحقوق الإنسان والسكرتارية.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن مبدأ عدم التدخل فى شئون الدول هو حق من حقوق الإنسان، ومن هو متورط فى الصراعات التى كانت قائمة سواء من تآمر أو تخريب أو فوضى لابد أن يواجه بذلك، خاصة أن الفوضى سيطرت على الجميع ومن نجى هو مصر فقط ، مشيرا إلى أن هذه الفوضى والتخريب أهدرت حقوق المواطنين البسطاء فى مختلف الدول مثل سوريا والعراق وليبيا وغيرها، مطالبا الشباب بأن يكونوا مدركين لذلك قائلا:" لازم الشباب يشوفوا معانا ويكون لديهم عقلية نقدية للى بيحصل".

الرئيس السيسى:«على العالم الوعى بأن عدم التدخل فى شئون الدول هو حق من حقوق الإنسان».. «الشباب لازم يكون عنده عقلية نقدية للى بيحصل»..و«رغم الأوجاع عندنا 6مليون أجنبى ..ومش بنقول عليهم لاجئين»

ولفت إلى أن مصر تنظر لملف حقوق الإنسان من منطلق فكرى وقناعتها تجاه حقوقها وحقوق مواطنيها، وإقتصار الأمر على حرية التعبير وممارسة السياسية لابد أن يتم مراجعته، خاصة أننا نمارس فكرنا تجاه ملف حقوق الإنسان دون أى ضغط من أحد والتنوع والإختلاف هو سنة كونية والواقع هو الإختلاف وليس غيره.

كما تحدث الرئيس السيسى بشأن حديث الشباب عن مطالبات تعديل ميثاق الأمم المتحدة بشأن الجوائح والزيادة السكانية وإعتبارها إطارات تهدد السلم المجتمعى، مؤكدا على أن الأوبئة والزيادة السكانية تحدى كير على الجميع، والأمر لمصر كذلك وخاصة أن الزيادة السكانية فى مصر تحتاج لجهود كبيرة حيث دولة يزداد فهيا السكان بمعدل 2مليون مواطن سنويا ومن ثم التحديات على البنية الصحية والتعليمة كبيرة وهو أمر يتطلب التعزيزدائما.

ولفت إلى أنه رغم كل التحديات سواء فيما يتعلق بالزيادة السكانية والأوبئة إلا أن مصر كان بها نحو 6مليون أجنبى بمارس حقوقه كاملة ولا يتم وضعهم فى ملاجئ أو معسكرات أو تركهم للمجهول للعبور إلى ما بعد البحر المتوسط، مؤكدا على أنهم جميعا يمارسون حياتهم بشكل طبيعى وبكامل حقوقهم.