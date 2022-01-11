/671779/عودة-ثنائي-تشيلسي-قبل-مواجهة-توتنهام-ومانشستر-سيتي

يدخل تشيلسي غداً مباراة هامة أمام توتنهام هوتسبير، في إياب دور نصف نهائي دوري الرابطة الإنجليزية، ويلتقي بعدها السبت المقبل مع مانشستر سيتي في لقاء الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

عاد الفرنسي نجولو كانتي، والبرازيلي تيجو سيلفا، لصفوف فريقهم تشيلسي، بعد تشافي الثنائي من الإصابة التي تعرض لها في السابق، بفيروس كورونا.

ويلتقي تشيلسي غداً مباراة ارسنال، في لقاء إياب دور نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بكامل نجومه دون التأثر كثيراً، بغض النظر عن حارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي، والذي يشارك مع منتخب بلاده في أمم أفريقيا 2021.

نجح تشيلسي من تحقيق الفوز في لقاء الذهاب أمام توتنهام بنتيجة هدفين دون رد، ليظل لقاء غداً امام ارسنال، ويحجز مقعد في نهائي الكأس.

وتزداد المنافسة قوة على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بين تشيلسي، ومانشستر سيتي، وليفربول، ليأتي لقاء السبت المقبل بين متصدر الدوري مان سيتي، ووصيف الدوري البلوز.

نتيجة مباراة تشيلسي وليفربول بالدوري

الجدير بالذكر أن حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي بهدفين مقابل هدفين، شهد فيه تقدم الريدز بثنائية، وعاد البلوز بهدفي التعادل ليحسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الفريقين.

وشهد الشوط الاول إثارة كبيرة من الفريقين، حيث بدأ ليفربول بالهجوم والتسجيل مبكرا عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 9 ليعطي التقدم للريدز مبكراً.

محمد صلاح

ثم عزز الفرعون المصري محمد صلاح بالهدف الثاني بعد مراوغة مميزه لماركوس ألونسو، ليضعها في الزاوية الضيقة لميندي.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أحرز كوفيستش الهدف الأول بشكل رائع، عن طريق تصويبة صاروخية على ياسر الحارس تسكن الشباك.

توماس توخيل

وتوصل الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي، من الوصول لحل مع البلجيكي روميرو لوكاكو، مهاجم الفريق، بعد تصريحاته حول العودة لإنتر ميلان الإيطالي، وتوجيه دعمه للأخير.

وغاب لوكاكو في لقاء تشيلسي وليفربول،في لقاء الجولة الحادية والعشرون من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي انتهى بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين.