جلسة تصويرية للاعبي الزمالك استعداداً لكأس الرابطة «صور»

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خاض لاعبو الزمالك جلسة تصويرية على هامش كأس الرابطة، التي ستنطلق غداً في النسخة الأولى منها.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ضمن الجلسة التصويرية الخاصة بنادي الزمالك، حازم إمام كابتن الفريق في غياب شيكابالا لإصابته بفيروس كورونا، بجانب عبد الله جمعة ومحمد عبد الغني ورزاق سيسية وإسلام جابرالذين كانوا ضمن جلسة التصوير الخاصة بالقلعة البيضاء.

وسيلعب الزمالك مع غزل المحلية في أولى مباريات الفريق بكأس الرابطة يوم الجمعة القادمة، ويأتي الفارس الأبيض على رأس المجموعة الثالثة، بينما يأتي الأهلي وبيراميدز على رأس المجموعة الأولى والثانية نظراً لترتيب الدوري المصري الموسم الماضي.

وتقام مباريات دور المجموعات في شهر يناير على أن تقام الأدوار النهائية في شهر يونيو المقبل.

كأس الرابطة

وفيما يلي موعد مباريات الجولة الرابعة للمجموعات الثلاثة:

المجموعة الأولى.. 26 يناير 2021

المصري أمام فيوتشر وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

الاتحاد السكندري أمام مصر للمقاصة وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

إيسترن كومباني ضد بيراميدز وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

المجموعة الثانية.. الخميس 27 يناير

المقاولون العرب أمام الإسماعيلي وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

الجونة أمام البنك الأهلي وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

سموحة أمام الأهلي وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

موعد مباراه الزمالك في كاس الرابطة

المجموعة الثالثة.. الجمعة 28 يناير

غزل المحلة أمام فاركو وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

إنبي أمام طلائع الجيش وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

سيراميكا كليوباترا ضد الزاملك وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

كارتيرون يحذر لاعبي الزمالك بفرض غرامات

حذر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لاعبيه من الزيادة في الوزن، بعد فترة الراحة التي حصلوا عليها.

وقرر كارتيرون توقيع غرامات مالية على أي لاعب يزيد وزنه عن المعدل المطلوب له، وستكون الغرامة 10 آلاف جنيه عن كل كيلو زيادة لأي لاعب يثبت زيادة وزنه، في تحذير شديد اللهجة من المدرب الفرنسي نحو ذلك.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات كأس الرابطة، التي سوف تبدأ يوم 12 يناير من الشهر الحالي، وتقام على ثلاث مجموعات، الزمالك والأهلي وبيراميدز على رأس كل مجموعة نظراً لترتيب الدوري العام الموسم الماضي.