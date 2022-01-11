الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة تقصير الشرطة في بلاغها ضد زوجها بالمنيا

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واقعة سيدة المنيا

دوت الخليج

وأوضحت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية على فيسبوك، بالإنتقال والفحص تبين وقوع المشاجرة بين كلٍ من (طرف أول"إحدى السيدات مصابة بكدمات متفرقة" - طرف ثان "زوجها").. حيث تم إصطحابهما لديوان المركز وإتهمت السيدة "طرف أول" زوجها "طرف ثانى" بالتعدى عليها والتسبب فى إصابتها بسبب خلافات زوجية ، إلا أنه أنكر وإتهمها بسرقة مبلغ مالى .

كما تم تحويل المصابة للمستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليها ..وعقب عودتها لديوان المركز قامت ببث فيديو مباشر من خلال حسابها على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك بإستخدام هاتفها المحمول إدعت خلاله عدم إتخاذ الأجهزة الأمنية للإجراءات القانونية ضد زوجها ، وذلك للحيلولة دون إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.