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بدأ النجم محمد رمضان تصوير مسلسله الجديد والذي يحمل اسم المشوار، والذي تشاركه البطولة به الفنانة دينا الشربيني، ومن المقرر مشاركة العمل في موسم مسلسلات رمضان 2022.

دوت الخليج يكشف قصة مسلسل محمد رمضان ودينا الشربيني في رمضان 2022

قصة مسلسل محمد رمضان ودينا الشربيني 2022

كشف مصدر لموقع دوت الخليج، تفاصيل مسلسل المشوار الذي يجسد بطولته الفنان محمد رمضان ودينا الشربيني، إذ يلعب دور سائق غلبان يحب دينا الشربيني التي تلعب دور خادمة في أحد المنازل. يحب رمضان الغناء كثيرًا ليكتشفه أحد صناع الموسيقى ويتبناه فنيًا.

مسلسل محمد رمضان الجديد

وتابع المصدر، وقال: "تبدأ رحلة صعود محمد رمضان في الغناء حتى يصبح من كبار نجوم الغناء في الوطن العربي ويقدم حفلات حول العالم، ويترك حبيبته دينا الشربيني"، وأشار المصدر إلى أن محمد رمضان سيتعرض للظلم في أحداث المسلسل الذي سيتسبب في تغيير شخصيته من شخص طيب إلى شخص انتقامي.

مسلسل المشوار في رمضان 2022

وكان النجم محمد رمضان نشر عبر صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورًا برفقة دينا الشربيني من كواليس تصوير مسلسل المشوار، ويظهر برفقتهما المنتج محمد السعدي صاحب شركة MediaHubad vertising، والمخرج محمد ياسين، على أن يتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم لسنة 2022، وعلق على الصورة قائلًا:"باسم الله توكلنا على الله".

فيلم شد أجزاء جمع محمد رمضان ودينا الشربيني

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي جمعت كلًا من النجمة دينا الشربيني ومحمد رمضان، فقد اجتمعا من قبل عام 2017 من خلال فيلم “شد أجزاء”.

محمد رمضان في مسلسل موسى

وشارك الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني الماضي وذلك من خلال مسلسل «موسى»، وهو من إنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.