عاجل.. السيسى يستعرض مع أبو مازن جهود إعادة إعمار قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس شدد من جانبه على ثبات الموقف المصرى الداعم للقضية الفلسطينية وتسويتها بشكل عادل وشامل وفق مرجعيات الشرعية الدولية، وكذلك حرص مصر على دعم التحرك الفلسطينى الدبلوماسى الحالى دوليا وإقليميا من أجل إيجاد مسار سياسى يتيح استئناف مفاوضات السلام.

من جانبه؛ أعرب الرئيس الفلسطينى عن تقديره وامتنانه لجهود مصر الصادقة بقيادة الرئيس ومساعيها المقدرة فى دعم القضية الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطينى من مواجهة التحديات المختلفة، التى تواجه القضية الفلسطينية، مشيدا بدور مصر التاريخى فى هذا الصدد، وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد استعراض جهود إعادة إعمار قطاع غزة، فضلا عن التباحث حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، فى ضوء التطورات على جميع الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية، والتى تمس بدورها أرجاء القضية الفلسطينية، وكذلك الجهود والاتصالات المصرية الإقليمية المكثفة فى هذا الإطار خلال الفترة الأخيرة، حيث تم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف سواء على المستوى الثنائى أو على المستوى الثلاثى بمشاركة الأردن الشقيق من إجل إعادة إحياء عملية السلام.