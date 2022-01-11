وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة بأن الأمين العام قد التقى على هامش أعمال المنتدى مع نجيب ميقاتى رئيس الحكومة اللبنانية، حيث تطرق النقاش إلى الوضع فى لبنان، ومخاطر استمرار حالة الجمود السياسى فى ضوء المصاعب الاقتصادية الهائلة التى يعانى منها الشعب اللبنانى.
وأكد الأمين العام من جانبه أن صيانة العلاقات العربية للبنان يتعين أن تمثل أولوية رئيسية لدى الحكومة من أجل مصلحة اللبنانيين جميعا فى هذه الظروف الصعبة.
وأضاف المصدر أن الأمين العام أشاد بالتنظيم الجيد للمنتدى، كما ثمن الجهود المصرية فى دعم وتمكين الشباب.
وأكد أهمية مد جسور التواصل مع الأجيال الجديدة من الشباب العربى والأجنبى، والاقتراب من عالمهم والاستماع إلى طموحاتهم وأفكارهم، والعمل على دمجهم فى المسيرة التنموية للمجتمعات باعتبارهم حجر الزاوية فى بناء المستقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبو الغيط يلتقى ميقاتى فى شرم الشيخ ويشيد بمستوى تنظيم منتدى شباب العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.