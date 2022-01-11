أبو الغيط يلتقى ميقاتى فى شرم الشيخ ويشيد بمستوى تنظيم منتدى شباب العالم

جدة - نرمين السيد - شارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، فى افتتاح النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، يوم 10 يناير 2022 بشرم الشيخ، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومشاركة شخصيات رفيعة المستوى من عدد من الزعماء ورؤساء وشخصيات عامة عربية وأجنبية، وعلى رأسهم حضور فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.





وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة بأن الأمين العام قد التقى على هامش أعمال المنتدى مع نجيب ميقاتى رئيس الحكومة اللبنانية، حيث تطرق النقاش إلى الوضع فى لبنان، ومخاطر استمرار حالة الجمود السياسى فى ضوء المصاعب الاقتصادية الهائلة التى يعانى منها الشعب اللبنانى.

وأكد الأمين العام من جانبه أن صيانة العلاقات العربية للبنان يتعين أن تمثل أولوية رئيسية لدى الحكومة من أجل مصلحة اللبنانيين جميعا فى هذه الظروف الصعبة.

وأضاف المصدر أن الأمين العام أشاد بالتنظيم الجيد للمنتدى، كما ثمن الجهود المصرية فى دعم وتمكين الشباب.

وأكد أهمية مد جسور التواصل مع الأجيال الجديدة من الشباب العربى والأجنبى، والاقتراب من عالمهم والاستماع إلى طموحاتهم وأفكارهم، والعمل على دمجهم فى المسيرة التنموية للمجتمعات باعتبارهم حجر الزاوية فى بناء المستقبل.