حياة كريمة.. تقديم الخدمات الصحية لـ 12 ألف مواطن بـ 7 قوافل طبية بالمنيا 

جدة - نرمين السيد - قال أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ فعاليات مبادرة "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لهم مجانا، وفى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة لتنمية الصعيد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.





من جانبها أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، أنه تم تنفيذ 7 قوافل طبية بقرى المحافظة وذلك على مدار شهر ديسمبر الماضى، تضمنت قرى بلة المستجدة بمركز بنى مزار، والجهاد 4 و الشيخ مسعود بمركز العدوة، وتل العمارنة ودلجا بمركز ديرمواس، وابشادات بمركز ملوى، وحلوة بمركز مطاى.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، انه تم توقيع الكشف الطبى على 12 ألف و 74 حالة (تخصصات مختلفة) بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل للمستشفيات للحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج.

قال الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بالمديرية، إنه تم عمل عدد 587 تحليل مختلف، وعمل موجات صوتية لــ 256 حالة، ورسم قلب لـ 70 حالة، وأشعة سينية لـ 44 حالة، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 952 مترددًا، وتحويل للمستشفيات 206 حالات لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 691 مترددًا.