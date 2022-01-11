مرصد الأزهر: نستهدف تعريف المشاركين بمنتدى شباب العالم بجهود بناء السلام ومكافحة...

قالت الدكتورة ريهام عبدالله، مدير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن الأزهر يشارك في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، بجناح خاص يستهدف التفاعل مع الشباب من 160 دولة، وتعريف المشاركين في المنتدى بالدور؛ الذي يقوم به الأزهر الشريف من خلال أدواته الحديثة في بناء السلام ومكافحة التطرف والإرهاب، والدفاع عن قضايا الأمة وحماية الشباب من الأفكار الهدامة والمغلوطة.

ترجمة وثيقة الأخوة الإنسانية بـ 12 لغة لتعريف العالم بجهود الأزهر في دعم السلام العالمي

وأوضحت عبدالله أن الجناح يضم 30 كتابًا بـ 13 لغة هي ثمرة إنتاجه البحثي ضمن فعاليات المنتدى، فضلًا عن 110 إصدارا من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية و148 إصدارا من إصدارات مركز الترجمة، ويتناول المرصد في إصداراته قضايا، وأوضاع المسلمين حول العالم، وقضايا الإرهاب والتطرف وخصوصًا ما يخص المرأة والطفل والعائدين من داعش، والعوامل التي تؤدي إلى التطرف، وجهود الأزهر في مكافحة التطرف ومعالجة القضايا المعاصرة.

وأضافت مدير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، على هامش مشاركة مرصد الأزهر في منتدى شباب العالم، والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك إقبالا كبيرا للتعرف على إصدارات الأزهر؛ أبرزها: حقيقة الجهاد في الإسلام، المرأة وداعش وقضايا بارزة في إطار اجتماعي، حملات مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليمين المتطرف ودوره في إذكاء خطاب العنصرية، التطرف وملامح الشخصية المتطرفة، الإسلاموفوبيا، جرائم استهداف دور العبادة، النساء في صفوف التنظيمات المتطرفة، والعائدون من داعش.

واختتمت الدكتورة ريهام عبدالله، قائلة: إصدارات المرصد تتناول بعض القضايا المهمة منها: الأزهر والقضايا المعاصرة.. تحديات وطموحات، الإسلام والأخلاق الحميدة، لمحات مشرقة من تاريخ الإسلام في الصين، مسلمو سويسرا وبلجيكا وكندا وفرنسا.. الحالة الدينية والتحديات، وثيقة الأخوة الإنسانية، خطاب الكراهية في وسائل الإعلام العالمية.. تداعياته وانعكاساته على المسلمين، التطرف الإلكتروني.. الأسباب والمظاهر وسبل المواجهة، مبينة أنه تم ترجمة وثيقة الأخوة الإنسانية؛ التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر أستاذ دكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مع البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، بـ 13 لغة، حتى يتسنى لجميع المشاركين في المنتدى؛ التعرف على بنود وثيقة الأخوة الإنسانية، وجهود الأزهر في دعم السلام العالمي.